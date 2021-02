Occitanie - Marie Piqué s'exprime à l'occasion du Conseil Départemental de l'Education Nationale.

Veuillez trouver ci-dessous l’expression de Marie Piqué à l’occasion du Conseil Départemental de l’Education Nationale qui se tient vendredi.

« Derrière le vernis de la communication politique se cache une toute autre réalité de terrain. Dans tous les départements ruraux, la préparation de la carte scolaire 2021 se traduit par une véritable saignée pour les écoles rurales. Certes, aucune école ne fermerait, mais des dizaines de classes rurales seraient rayées d'un trait de plume ! Ainsi les trois quarts des fermetures envisagées concernent des communes rurales. Concrètement plusieurs de ces écoles rurales, qui fonctionnaient avec deux ou trois classes, se transformeraient en classe unique où se retrouveraient avec des classes multi-niveaux et parfois plus de 20 élèves, et par conséquent une qualité d'enseignement et de suivi des élèves très dégradée.

La présentation des projets de carte scolaire par l’inspection académique reprend les mêmes éléments de langage trompeurs au regard du sort réservé aux écoles rurales. Cette présentation tronquée ne semble pas avoir convaincu les parents d'élèves, élus et habitants des communes impactées, qui manifestent clairement leur opposition à ce qu'ils considèrent comme une provocation supplémentaire envers les territoires ruraux. Aussi, faisant suite à la mesure justifiée de maintien des classes obtenues à la rentrée 2020, cette tentative de récupération d'un grand nombre de postes au détriment des écoles rurales en 2021 n'est pas admissible. Je m'associerai et relaierai naturellement chacune des mobilisations qui se construisent dans les communes rurales concernées afin que d'autres choix s'imposent dans les semaines qui viennent ».