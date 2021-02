Hérault - Le Tour de France 2021 passera dans l'Hérault le 9 juillet !

Le Tour de France 2021 passera dans l’Hérault !

La grand-messe internationale du cyclisme, le deuxième évènement le plus retransmis au monde Le Tour de France passera le 9 juillet 2021 dans l’Hérault, lors de la 13ème étape reliant Nîmes à Carcassonne.

Les coureurs, mais aussi la fameuse caravane du Tour avec ses nombreux véhicules publicitaires passeront en autre à Paulhan, Aspiran, Adissan…

Le maire d’Aspiran, Olivier Bernadi : « Après avoir négocié il y a quelques jours la sécurité, je suis heureux de vous annoncer que le tour de France 2021 passera sur Aspiran. C'est lors de la 13ème étape le 9 juillet que les coureurs traverseront notre commune. Ils arriveront de la route du cimetière, monteront le chemin neuf, traverseront le jeu de ballons, le faubourg, la route de Paulhan direction Adissan. La caravane vers 10h et les coureurs vers 12h20. Une belle fête en préparation »

Les meilleurs coureurs cyclistes du monde comme Julian Alaphilippe le Champion du Monde, Christopher Froome, Romain Bardet, Egan Bernal mais aussi le tenant du titre le Slovène Tadej Pogacar aura à cœur de défendre son titre acquis en 2020 devant Primoz Roglic. Nouveauté cette année une équipe de plus soit 23 équipes, la bonne nouvelle c’est la participation de nombreuses équipes Françaises : AG2R Citroën, Groupama FDJ, Cofidis, B&B Hôtels, Team Arkéa-Samsic et Total direct énergie, une bonne nouvelle pour les frenchies de s’afficher sur la plus belle course du monde en cette période compliquée pour leurs partenaires.

Christian Prudhomme, directeur du Tour de France : « Des arènes romaines les mieux conservées au monde à la Cité médiévale classée au patrimoine de l'UNESCO, l'étape suivra le cours de l'histoire. Sachant qu'elle nous enseigne que, contrairement à̀ ce que la géographie semblerait suggérer, jamais une arrivée au pied des tours de Carcassonne ne s'est conclue par un sprint massif. Avis aux audacieux ! »

Les chiffres :

Etapes 13

Nîmes – Carcassonne

Longueur : 220 kilomètres

Type : Plat

Liste de équipes :

AG2R CITROEN / ASTANA –PREMIER TECH / BAHRAIN VICTORIOUS / BORA-HANSGROHE / COFIDIS / DECEUNINCK-QUICK-STEP / EF EDUCATION FIRST-NIPPO / GROUPAMA-FDJ / INEOS GRENADIERS / INTERMARCHE-WANTY-GOBERT / ISRAEL-START UP NATION / JUMBO-VISMA / LOTTO SOUDAL / MOVISTAR TEAM / TEAM BIKEEXCHANGE / TEAM DSM / TEAM QHUBEKA ASSOS / TREK-SEGAFREDO / UAE TEAM EMIRATE / ALPECIN – FENIX /

