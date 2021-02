Toulouse - Irrijardin poursuit la croissance de son réseau et accélère sa digitalisation

Malgré un contexte difficile, Irrijardin réaffirme sa place de leader dans le secteur de l’équipement de piscine, avec près de 120 M€ de chiffre d’affaires enseigne en 2020 (119 318k€ précisément) soit une croissance de 10% par rapport à son exercice précédent. Après une année riche en challenges, Irrijardin poursuit le développement de son réseau de franchises et intensifie sa transformation digitale.

2020 : une année de défis et de développement

Malgré un début d’année marqué par un confinement strict et la fermeture partielle des enseignes en présentiel, six nouvelles franchises Irrijardin ont pu ouvrir leurs portes en France en 2020 et plus de 60 personnes ont rejoint les équipes du leader de l’équipement de piscine.

Irrijardin a par ailleurs fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans ce contexte de crise sanitaire, en mettant en place de nombreuses initiatives telles que l’instauration d’un drive en magasin, mais également du télétravail pour l’ensemble des 65 salariés du siège, éligibles au télétravail. Une pratique qui a permis d'accélérer la mobilité des collaborateurs en déployant des outils tels que Teams et en équipant tous les salariés de l’entreprise de PC portable.

« Le télétravail a été un franc succès pour nos salariés, et nous négocions désormais la mise en place d’une charte de télétravail “hors COVID-19” afin de ne pas perdre cette pratique au sein de nos équipes » révèle Sophie Gucciardi, DRH du groupe Irrijardin.

Suite au lancement de sa grande campagne de recrutements fin décembre, plus de 80 personnes devraient renforcer les rangs d’Irrijardin en 2021 dans toute la France, dans un contexte d’hyper croissance et de développement. Sur le plan RH toujours, l’année 2020 a également été marquée par la nomination d’Anna Knothe au poste de Directrice Achat et Approvisionnements du groupe afin d’accompagner Irrijardin dans sa croissance à l’international.

Digitalisation et internationalisation, des projets d’envergure menés par Irrijardin en 2021

Outre les 9 ouvertures de franchises prévues sur le sol français en 2021 à partir de mars, le groupe entend poursuivre le développement de son réseau à l’étranger, avec des ouvertures en Allemagne et en Belgique d’ici 2023.

Comme annoncé début 2020, Irrijardin prévoit d'accélérer sa digitalisation, tant au niveau de l’orientation client que dans l’ensemble des processus internes, à travers notamment le lancement de l’I-Academy, plateforme de formation en e-learning à disposition de tous les salariés Irrijardin, et la création d’un campus Irrijardin à Noé en 2022.

Enfin Irrijardin prévoit d’atteindre un CA de 134.4 M€ soit +13.50 % par rapport à 2020. Pour atteindre cet objectif, le groupe mise notamment sur le déploiement d’un programme de fidélité et sur son entrée dans le monde de la piscine connectée très prochainement.

« Finalement de nouveaux enjeux s’annoncent pour cette nouvelle année, que ce soit réussir à servir nos clients dans un contexte d’hyper croissance et de tension dans nos approvisionnements, ou de bâtir le socle organisationnel qui nous permettra de répondre aux perspectives de développement rapide de ces prochaines années. Irrijardin est prêt à les relever ! » conclut Yves Allibert, Président du groupe Irrijardin.