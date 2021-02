Montpellier - Nouvelle ligne Montpellier Caen avec Volotea.

Volotea ouvre une nouvelle ligne à destination de Caen Carpiquet au départ de l’aéroport de Montpellier La nouvelle ligne reliera le Languedoc à la Normandie deux fois par semaine.

Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, annonce l’ouverture, au printemps prochain, d’une nouvelle ligne au départ de l’aéroport de Montpellier et à destination de Caen. À partir du 2 avril 2021, Volotea proposera une nouvelle liaison au départ de l’aéroport de Montpellier et à destination de Caen. Cette nouvelle ligne sera opérée 2 fois par semaine, les lundis et vendredis.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur www.volotea.com.

Poursuivant sa stratégie mise en place l’année dernière, Volotea continue de renforcer les connexions à l’intérieur de l’Hexagone. Cette nouvelle liaison connectera directement le Languedoc à la Normandie et s’ajoute aux 7 lignes domestiques déjà opérées par Volotea au départ de Montpellier.

« Nous avons hâte de débuter nos opérations entre ces deux aéroports et ce, dans les meilleures conditions de santé et sécurité. Nous sommes ravis d’ajouter cette nouvelle ligne à notre réseau domestique français et de connecter ces deux régions ! » Céline Lacroix, Responsable du Développement International de Volotea.

Des voyages sécurisés et flexibles À l’aéroport et à bord de ses avions, Volotea garantit une expérience sécurisée, avec des protocoles et mesures sanitaires stricts validés par Bureau Veritas. Volotea propose un report de billets sans frais, jusqu’à 7 jours avant le départ pour modifier son déplacement et ce, pour tout départ jusqu’au 31 septembre 2021. Le programme de vol est soumis aux conditions sanitaires et aux restrictions des autorités dans les pays européens et peut être évolutif.

À PROPOS DE VOLOTEA

Volotea est l'une des compagnies aériennes indépendantes qui connaît la plus forte croissance en Europe. Chaque année, la compagnie augmente le nombre d’appareils composant sa flotte, de lignes desservies et de sièges disponibles. Depuis 2012, Volotea a transporté plus de 30 millions de passagers à travers l’Europe. Volotea est basée dans 16 capitales régionales européennes : Asturies, Athènes, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Gênes, Hambourg, Lyon (ouverture en 2021), Marseille, Nantes, Naples, Palerme, Strasbourg, Toulouse, Venise et Vérone. Volotea dessert actuellement 90 villes à travers 12 pays et prévoit d’ouvrir en 2021 des lignes vers l’Algérie depuis la France. En 2020, Volotea a signé un accord avec Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, pour vérifier la bonne mise en oeuvre des mesures sanitaires et d’hygiène. Volotea est la première compagnie aérienne au monde à faire auditer ses mesures préventives contre la Covid-19 par Bureau Veritas. Volotea devient un transporteur Airbus à part entière en 2021. La compagnie aérienne, qui avait programmé l’uniformisation de sa flotte pour 2023, a accéléré cette transformation afin d'améliorer sa base de coûts dans les 3 prochaines années ainsi que son réseau grâce à des appareils plus performants et avec une plus grande autonomie de vol. La compagnie aérienne prévoit d'exploiter une flotte de 36 à 39 appareils à l'été 2021 (contre 36 à l'été 2019). Par rapport à ses principaux concurrents, Volotea s’est imposée comme la compagnie aérienne la plus active au cours de l’été 2020 en termes d’opérations de lignes tout en obtenant un excellent taux d'occupation de remplissage et de satisfaction client. Volotea emploie 1 350 personnes à travers l’Europe.