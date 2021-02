Montpellier - Transavia renforce son offre avec l'ouverture de nouvelles lignes dont 2 vers la Corse

Après avoir annoncé une première ligne Montpellier-Nantes en septembre dernier, Transavia, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM, annonce ce jour 2 nouvelles routes vers l’Ile de Beauté (Ajaccio et Bastia) et 2 extensions de routes vers Brest et Rennes.

Ces ouvertures de lignes1 confortent ainsi l’implantation de Transavia à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. Elles offrent l’opportunité aux voyageurs de traverser le pays ou la Méditerranée plus simplement et rapidement, et ce en toute sécurité grâce aux mesures

sanitaires mises en place par la compagnie en collaboration avec l’aéroport.

La compagnie connectera ainsi pour la première fois les villes d’Ajaccio et Bastiaà Montpellier :

Montpellier-Méditerranée - Ajaccio-Napoléon Bonaparte : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021

Montpellier-Méditerranée – Bastia-Poretta : 2 vols par semaine (le samedi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 17/04/2021

... et proposera également les extensions de routes suivantes (lignes qui avaient été opérées pour les fêtes de fin d’année) :

Montpellier-Méditerranée - Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le vendredi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021

Montpellier-Méditerranée – Rennes-Bretagne : 3 vols par semaine (le lundi, le vendredi et le dimanche) à partir de 34€ TTC l’aller simple – premier vol le 28/03/2021

Enfin, la compagnie continue d’opérer sa liaison vers Nantes-Atlantique au départ de Montpellier-Méditerranée, avec 5 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches) à partir de 29€ TTC l’aller simple.

Les billets seront disponibles à la vente le 02 février 2021 à 10h00 sur le site www.transavia.com.

Pour laisser à ses clients toujours plus de flexibilité sur l’organisation de leurs voyages et de choix dans leurs déplacements, Transavia propose un report de billets sans frais de modification (hors différence tarifaire) pour des voyages jusqu’au 30 octobre 2021. Les voyageurs auront la possibilité de modifier leur billet jusqu’à 2h avant le vol.

Grâce à l’Assurance voyage, une couverture Covid-19 est désormais incluse dans toutes les offres d’assurance proposées au moment de la réservation des billets sur Transavia, afin de permettre aux passagers de voyager l’esprit tranquille.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France, déclare : « En juin 2020 Transavia opérait ses premiers vols internationaux au départ de Montpellier et recevait un très bon accueil dans la région. Il en a été de même en fin d’année

dernière lorsque nous avons annoncé notre première ligne vers Nantes. Nous sommes heureux aujourd’hui d’offrir encore de nouvelles possibilités de voyages en France à notre clientèle montpelliéraine, qui en 2021 pourra continuer de se déplacer de manière fluide et au

meilleur prix ».

Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée, ajoute :« Nous sommes particulièrement fiers de la confiance que Transavia accorde à notre aéroport et son territoire. Cette montée en puissance est un merveilleux signe du retour

progressif vers la normalité dans notre vie quotidienne. Je suis heureux de pouvoir proposer de si belles perspectives de voyage aux habitants de Montpellier, d’Occitanie et de Provence ».