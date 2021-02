Occitanie - De nouvelles mesures tarifaires pour les trains régionaux liO.

Lundi 8 février 2021 à l'occasion d'une visite des ateliers de rénovation des rames AGC chez SAFRA à Albi, aux côtés notamment de Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie, et de Vincent Lemaire, président de SAFRA, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, présentera de nouvelles mesures tarifaires pour les trains régionaux liO.

Engagée dans une démarche d'amélioration des conditions de voyage des usagers des trainsrégionauxliO, la Région se mobilise pour la rénovation de son parc de matériels roulants.

Dans ce cadre, la SNCF a sélectionné SAFRA pour assurer la rénovation de 19 rames AGC. Ce chantier d'envergure et vecteur d'emplois, qui devrait s'étaler sur une durée de 26 mois, vient de débuter dans les ateliers albigeois de ce fleuron régional intervenant notamment dans le domaine de la rénovation de matériels ferroviaires.

A l'issue de la visite du chantier de rénovation, Carole Delga et Philippe Bru dévoileront de nouvelles mesures tarifaires pour les trains régionaux liO.

Destinées à soutenir le pouvoir d'achat des usagers, via notamment une expérimentation unique en France à destination des jeunes, ces nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de la politique régionale visant à offrir « plus et mieux » de trains en Occitanie.