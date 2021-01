Montpellier - Couvre-feu : Fraichy offre les frais de livraison et propose de nouveaux créneaux après 18 h !

Pour faciliter la vie des gourmands adeptes des bons produits proposés par les petits commerçants du centre de Montpellier en période de couvre-feu, la jeune entreprise Fraichy a adapté son offre. Elle propose depuis quelques jours la gratuité totale sur la livraison et ouvre de nouveaux créneaux pour recevoir sa commande à la maison après 18 h.

« Quand vais-je trouver un moment pour aller faire mes courses ? » C’est la question à laquelle sont confrontés un grand nombre de Montpelliérains depuis l’avancement du couvre-feu à 18 h. Pour faciliter leur organisation quotidienne et continuer à valoriser les 22 meilleurs petits commerçants et artisans de bouche montpelliérains référencés sur sa plateforme web, l’équipe de Fraichy offre les frais de livraison à ses clients. “Nous avons fait le choix de diminuer notre marge afin de soutenir autant que possible les petits commerces de qualité et artisans de bouche du centre-ville pendant cette période de restriction horaire" expliquent Tom, Thibaud et Gabriel, les 3 associés aux commandes de la plateforme web.

De nouveaux créneaux en soirée

Autre évolution du service Fraichy : la mise en place de nouveaux créneaux de livraison à domicile après 18 h. “En accord avec SEV, notre partenaire qui assure le service de transport écologique, nous avons décidé d’étendre les horaires de livraison en début de soirée” annoncent-ils. “Il s’agit d’une question de commodité pour nos clients, mais également de sécurité sanitaire en proposant une alternative aux supermarchés qui se retrouvent désormais très fréquentés durant la journée et affichent de ce fait à certaines heures des rayons peu fournis”. La gratuité de la livraison et la proposition de nouveaux créneaux en soirée seront maintenues jusqu’à la mi-février, sous réserve d’évolution des contraintes sanitaires.

Pour bénéficier de la livraison gratuite, le code promo “GRATUIT” est à indiquer lors de la commande en ligne.

A propos de Fraichy

Fraichy, c’est l’histoire de la rencontre de 3 épicuriens, Tom, Gabriel et Thibaud sur les bancs de MOMA, l’école de formation en management de l’Université de Montpellier. Passionnés de “bonne bouffe”, de digital et de nouvelles technologies, ils développent ensemble un ambitieux projet de plateforme de livraison de produits issus des petits commerces et artisans de bouche du centre-ville. Leur ambition ? Devenir un acteur écoresponsable du secteur de la livraison alimentaire à domicile ! En août 2018, la société voit le jour sous le nom de Fraichy, contraction des mots “Fraîcheur” et “Frenchy”. Élue entreprise engagée de l’année par l’UTNS quelques semaines plus tard, le service démarre en janvier 2019 à Montpellier avant de se déployer à Toulouse en février 2020 puis en octobre 2020 à Clermont-Ferrand.

Plus d’infos sur fraichy.com et sur Facebook