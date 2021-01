Lot - Le Fonds Tourisme Occitanie finance la montée en gamme de l'hôtel Le Bois d'Imbert, à Rocamadour.

Le Fonds Tourisme Occitanie finance la montée en gamme de l’hôtel Le Bois d’Imbert, à Rocamadour.

Le Fonds Tourisme Occitanie* vient de signer le financement des travaux d’extension de l’hôtel Le Bois d’Imbert, situé à Rocamadour. Ces nouveaux aménagements lui permettront d’afficher une 4e * en proposant une offre globale qualitative, conforme aux attentes d’une clientèle exigeante.

Le montant financé par le Fonds Tourisme Occitanie est de 800 K€ pour 3,216 M€ d’investissement total (avec le concours de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées).

Le Bois d’Imbert est le seul hôtel 4* de Rocamadour, destination touristique située à proximité de 2 sites classés à l’UNESCO et des 5 plus beaux villages de France, qui accueille plus de 1,5 million de visiteurs par an.

Grâce au Fonds Tourisme Occitanie, l’hôtel poursuivra sa montée en gamme pour proposer une expérience touristique, plus qualitative, qui respecte le patrimoine culturel et architectural du lieu.

Le groupe HFM, qui exploite 5 hôtels et 1 restaurant, a racheté les murs de l’hôtel 3* Le Bois d’Imbert fin 2018. Après plus d’un an de travaux, l’hôtel a réouvert en 4* en juin 2020. L’établissement propose 59 chambres, un restaurant, un espace bar et un parc boisé de 4,350m².

Le Fonds Tourisme Occitanie interviendra pour le financement d’une structure en acier et verre de 60m², d’une piscine couverte aménagée, d’une terrasse en bois exotique et d’une piscine extérieure permettant aux touristes de profiter toute l’année de ce service. Également, une salle de séminaire et des terrasses individuelles seront créées pour compléter la montée en gamme de l’hôtel et s’ouvrir au tourisme d’affaires.

À travers ce projet, le Fonds Tourisme Occitanie et toute une région démontrent une nouvelle fois leur engagement pour un tourisme innovant, équilibré et raisonné.

« Acheter l’hôtel Le Bois d’Imbert à Rocamadour a été une magnifique opportunité pour notre groupe.

Le rénover et le doter d’équipements selon les nouvelles exigences écologiques et environnementales essentielles à satisfaire une clientèle de plus en plus regardante, n’aurait pas été possible sans le concours du Fonds Tourisme Occitanie et de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.

Après une première phase de travaux de rénovation et l’ouverture de l’hôtel en juin 2020, force a été de constater que nous devions élargir notre offre de services afin de répondre aux attentes des clients d’un 4 étoiles et d’assurer notre compétitivité.

Notre objectif étant de cibler une clientèle souhaitant vivre une expérience inoubliable quelle que soit la saison, mais également de la fidéliser, nous n’avions donc d’autres choix que d’investir davantage pour compléter notre gamme de services.

Grâce au Fonds Tourisme Occitanie, l’hôtel sera prochainement doté d’une piscine intérieure et d’une piscine extérieure, d’une grande salle de séminaire à la lumière du jour, d’un espace fitness et bien-être, d’une aire de jeux pour enfants, d’une ferme écologique, de 2 bulles où dormir à la belle étoile, de bornes de recharges pour véhicules électriques ainsi que d’autres équipements complémentaires destinés à l’entière satisfaction de nos clients…. » souligne Frank Manna, exploitant de l’hôtel Le Bois d’Imbert.

« Accompagner la montée en gamme de l’offre hôtelière en Occitanie est un des principaux objectifs de la stratégie d’investissement du Fonds. Nous sommes très fiers de permettre à M. Manna de poursuivre le développement de son projet à Rocamadour, site riche culturellement et architecturalement qui ne proposait jusqu’ici aucune offre 4*. Le calme, et la préservation de l’environnement d’un tourisme de masse dans le Lot en font une destination de choix, en atteste les performances record de la saison estivale 2020.L’intervention du Fonds Tourisme Occitanie contribuera à la démultiplication du potentiel de cette destination unique », précise Julie Khaski, Directrice d’Investissement M Capital.

* Ce Fonds fermé à la commercialisation est destiné exclusivement à des porteurs de projets d’investissement touristique dans la Région Occitanie.« Fonds Tourisme Occitanie SLP » est une Société de Libre Partenariat régie par les articles L 214-162-1 et suivants du Code Monétaire et Financier. Il s’agit d’un Fonds non agréé par l’Autorité des Marchés Financiers qui peut adopter des règles d’investissement dérogatoires à celles applicables aux Fonds agréés.

Le Fonds a pour objectif la constitution d’un portefeuille d’Instruments de dette finançant des débiteurs personnes publiques, parapubliques ou privées portant des projets touristiques dans la Région Occitanie s’inscrivant dans le cadre du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la Région Occitanie.

M Capital Partners, SAS capital de 509 200 euros, dont le siège social est sis 8 rue des Trente-Six Ponts, CS 64210-31031 Toulouse Cedex 4, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 443 003 504, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 02-028, est société de gestion du Fonds Tourisme Occitanie SLP. 5 Caisses Régionales du Crédit Agricole ont souscrit au Fonds Tourisme Occitanie : Toulouse 31, Pyrénées Gascogne, Sud Méditerranée, Languedoc et Nord Midi-Pyrénées.