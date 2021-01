Hérault - Soutenez Cohab un projet pour favoriser la biodiversité en ville.

Soutenez Cohab un projet pour favoriser la biodiversité en ville

Notre association Cohab est née suite au constat généralisé de la crise environnementale. L’impact de l’Homme est aujourd’hui si fort et généralisé qu’il engendre une disparition de la vie sauvage sur Terre. A ce jour, seulement un quart des terres ont échappé aux activités humaines. Les espèces sauvages ne trouvent plus les conditions nécessaires à leur survie.

Des espèces communes comme le Moineau domestique sont touchées. A Paris, 3 moineaux sur 4 ont disparu en 13 ans. Les populations d’oiseaux ont baissé de 68% en 50 ans.

Cette perte de biodiversité met l’humanité en danger. La stabilité de notre économie et de notre société dépend de la nature et des services qu’elle nous fournit gratuitement.

Cette urgence environnementale nécessite des actions ambitieuses et d’envergure. Pour Cohab, cela passe avant tout par la cohabitation.

Notre association Cohab a pour objectif de favoriser la biodiversité en milieu urbain grâce à la cohabitation Homme Faune sauvage. Au programme : ponts aériens pour laisser passer les écureuils au-dessus des routes (écuroducs), nichoirs directement encastrés dans le bâti à la construction et la rénovation, passages pour les Hérissons dans les clôtures …

Nos gîtes et nichoirs sont fabriqués par l’ESAT Thierry Albouy, les dimensions sociale et environnementale font partie du projet. Notre production est locale, issue de filière durable (bois) au service de l’intérêt général. La plupart des solutions que nous proposons sont innovantes car elles n’existent pas ou du moins pas sous cette forme comme l’écuroduc élastique ou les nichoirs à encastrer. Vous pouvez visiter notre www.cohabitation-homme-animal.com pour en savoir plus.

Nous sommes actuellement accompagnés par Alter’Incub Occitanie, un incubateur de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) pour muter en société coopérative. Dans le cadre d’une levée de fonds, nous avons été présélectionnées par La Fabrique Aviva.

La Fabrique Aviva est un concours national qui va offrir sa chance à 15 entrepreneurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). 3 gagnants par grande région vont être sélectionnés et remporteront 60 000€. Parmi ces gagnants, un super gagnant remportera 100 000€ en plus des 60 000€.

Les votes des internautes sont très importants dans la sélection, pour espérer gagner, il faut obtenir un maximum de votes. Sachant qu’une personne a 10 votes qu’elle peut donner à un ou plusieurs projets.

Ces votes sont en cours jusqu’au 9 février 2021. Les participants peuvent voter en créant un compte sur la Fabrique Aviva. Il y a de très beaux projets à forts impacts sociaux et environnementaux en compétition sur la région Occitanie dont notre projet Cohab.

Les associations et porteurs de projets sélectionnés à la Fabrique Aviva comme Cohab ont besoin des votes de citoyens. C’est à vous de choisir les projets que vous souhaitez voir émerger sur votre territoire.

Nous espérons que vous irez voir notre page sur la Fabrique Aviva et que vous serez nombreux à soutenir notre projet ! : https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/5771/show

Merci pour votre soutien !

Vidéo ici