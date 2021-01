Toulouse - La Mairie de Toulouse renforce le fonds de prêts d'honneur relance de l'Adie pour 2021

La Mairie de Toulouse renforce le fonds de prêts d’honneur relance de l’Adie pour 2021

En tant qu'association pour le droit à l'initiative économique, l’Adie soutient en priorité les micro-entrepreneurs locaux. Pour aider ces entreprises, parmi les plus exposées aux difficultés économiques actuelles, l’Adie Occitanie a déployé en 2020 un plan de soutien d’urgence d’une ampleur inédite. Pour permettre à l’association de continuer son action en local et d’assurer la survie des entreprises les plus touchées, la Mairie de Toulouse renforce son fonds de prêts d’honneur en 2021 à hauteur de 140 000 €. L’objectif est de relancer les micro-entreprises toulousaines qui ne bénéficient pas de l’aide d’État, ou régionales, ou pour lesquelles ces aides sont insuffisantes pour leur activité.

‘’Il s’agit très concrètement d’être décisif à court terme pour le maintien de l’activité économique et de l’emploi locaux’’ témoigne Christophe Nicaud, Directeur Adie Occitanie.

''Je souhaite qu’à travers ce soutien financier, nous puissions à la fois, conforter les projets qui ont été fragilisés du fait de la crise et à la fois, soutenir et accompagner de nouveaux projets artistiques, sociaux, sociétaux, humanitaires, sportifs ou économiques… ” précise Isabelle Ferrer, Ajointe au Maire en charge de l’emploi et de l’insertion.