Canet en Roussillon - Cap sur 2021 : objectif premier, améliorer sans cesse le cadre et la qualité de vie.

CANET EN ROUSSILLON, cap sur 2021

Canet-en-Roussillon est une ville touristique qui poursuit sa transformation avec pour objectif premier d’ améliorer sans cesse le cadre et la qualité de vie de ses habitants mais aussi de tous ceux qui la fréquentent en toutes saisons.

Ainsi, les grands projets sont axés sur la vie sociale, culturelle, sportive et économique.

Une Maison France Services verra le jour cette année. Elle sera située dans les locaux du Foyer Moudat, bâtiment en cours d’agrandissement. Un guichet unique très attendu qui permettra de simplifier la relation des usagers aux services publics (CAF, CPAM, TRESOR PUBLIC...) Le Théâtre Jean Piat et l’antenne du Conservatoire vont être agrandi de près de 200 m2.

Les travaux sont en cours : Des salles supplémentaires, adaptées à la pratique musicale pour le conservatoire, des loges supplémentaires, un accès par l’arrière du bâtiment pour le matériel technique et la création de coulisses pour le TJP.

Les abords vont aussi être aménagés : Conception d’un petit amphithéâtre extérieur dans le parc et espaces de verdure.

Canet, ville sportive, s’équipera au cours de l’année d’un nouveau stade, un terrain synthétique qui permettra l’accueil de stages sportifs et qui sera apprécié par les pratiquants des clubs.

Une ville dont le tissu économique se développe. Le pôle nautique s’affirme comme un pôle d’excellence de la filière et une troisième phase d’extension est programmée. Actuellement, plus de 30 entreprises y sont installées, d’autres sont en attente. Canet se positionne comme un fer de lance de l’industrie nautique sur le littoral méditerranéen. Le succès du dernier salon Les Occasions du multicoque en est la preuve.

Une attention particulière est portée au développement urbanistique de la ville. La ZAC Les Alizés, nichée au cœur d’un parc aménagé et végétalisé, accueille des bâtiments qui formeront à terme un ensemble harmonieux qualifié à « haute qualité environnementale » et qui reliera les secteurs plage et village. Une seconde ZAC est prévue sur la zone des REGALS.

La ville se dote progressivement d’un réseau particulièrement dense de pistes cyclables qui permettent une mobilité douce sur l’ensemble du territoire communal. A terme, il sera possible de relier Perpignan.

Les travaux de rénovation de la voirie se poursuivront au cours de l’année 2021. Un budget de 3 millions d’euros y sera consacré.

Le réseau de caméras de surveillance entrera dans sa 3ème phase de développement, qui couvrira toutes les entrées et sorties de ville.

Enfin, le grand projet de Canet est l’ouverture de l’aquarium ONIRIA qui est, à ce jour, toujours prévue en juin 2021, avant la saison d’été. Les travaux intérieurs se poursuivent actuellement. Les poissons de l’ancienne collection sont déjà dans leurs bacs et de nouvelles espèces arriveront au cours du 1er trimestre 2021. L’aménagement des abords est en cours. Le parvis sera la dernière phase des travaux extérieurs.

Avec ce nouvel équipement, c’est le quartier du port dans son ensemble qui est requalifié.

L’ensemble de ces actions, en matière d’aménagement, de créations d’équipements structurants, d’extension de zone de développement économique projettent la ville vers l’avenir. Canet-en-Roussillon se veut une ville à taille humaine où le bien vivre ensemble et le cadre de vie constituent son attractivité.