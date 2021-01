Mende - Un accompagnement personnalisé pour aider à la vaccination

Un accompagnement personnalisé pour aider à la vaccination.

Le Centre Intercommunal Action Social (CIAS) Cœur de Lozère se propose d’accompagner les personnes résidant sur le territoire intercommunal (Mende, Badaroux, Balsièges, Barjac, Le Born, Pelouse et Saint-Bauzile) qui éprouveraient une difficulté dans la prise de rendez-vous, dans la mesure des possibilités offertes par les plateformes dédiées.

De plus, la Ville de Mende proposera à ce même public non véhiculé un service de transport aller et retour depuis leur domicile à l’hôpital de Mende.

Pour profiter de ces prestations, vous pouvez contacter le 04 66 31 30 44 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Les personnes inscrites sur le fichier personnes vulnérables seront directement contactées par les services.