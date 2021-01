Alès - Vaccination - Gros couac à Alès dans le Gard !

VACCINATION : GROS COUAC À ALÈS, DANS LE GARD !

La campagne de vaccination est lancée depuis le début de la semaine pour les plus de 75 ans et les personnes les plus fragiles. Mais, certaines villes connaissent des retards à l'allumage, comme Alès dans le Gard.

La campagne de vaccination a démarré au ralenti en France et le dispositif se met en place petit à petit avec parfois de gros couacs. Comme dans le Gard où un centre de vaccination devait ouvrir ses portes aujourd'hui à Alès. Explication, les doses de vaccins manquent à l'appel.

2600 personnes avaient un rendez-vous

Tout était prêt, plus de 2.600 personnes avaient obtenu un rendez-vous jusqu'à la mi-février. Et la nouvelle est tombée hier matin. Le président d'Alès Agglomération Christophe Rivenq a expliqué que le centre de La Prairie ne recevra pas le quota de doses de vaccins qui était prévu.

Et il pointe du doigt l'agence régionale de Santé désignée comme responsable. Il ajoute que d'autres centres seraient dans la même situation. Les candidats à la vaccination n'ont pour l'instant pas de date pour un nouveau rendez-vous.

Cela risque de prendre du temps.

En attendant, le planning du centre hospitalier d'Alès est, lui maintenu.