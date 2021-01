Hérault - La Tournée Hérault 100% solidaire apporte des solutions à vos problèmes

LA TOURNÉE HÉRAULT 100% SOLIDAIRE APPORTE DES SOLUTIONS A VOS PROBLEMES

En direct chaque mardi de 9h à 11h sur 101.1FM, la tournée Hérault 100% solidaire, organisée par le DEPARTEMENT et France Bleu Hérault va à la rencontre des Héraultais pour apporter des solutions claires et concrètes aux problématiques qu’ils rencontrent durant la crise économique, sanitaire et sociale actuelle

Besoin d'un coup de pouce? Plus d'infos ici

L'HÉRAULT POUR TOUS, TOUS POUR L'HÉRAULT