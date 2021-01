Haute-Garonne - Le SDEHG développe les services aux communes.

Lors de leur réunion du 14 janvier, les membres du Bureau du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne ont décidé d’engager de nouveaux partenariats en faveur de l’amélioration de la gestion de l’éclairage public et de la rénovation du patrimoine bâti des communes.

Un partenariat pour une gestion plus efficiente de la continuité de l’éclairage public

Le Bureau du SDEHG a décidé de lancer, en partenariat avec Enedis, une expérimentation sur quelques communes pour détecter automatiquement les pannes d’éclairage public.

Ce partenariat porte sur la mise à disposition des données de consommation de l’éclairage public fournies par le compteur Linky et sur l’envoi d’alertes en cas de niveaux de consommation électrique inhabituels.

Les données de consommation seront analysées afin de détecter les variations en puissance ou en volume d’énergie. Si cette variation dépasse 10 % par rapport à la consommation moyenne habituelle, alors une alerte sera envoyée aux services du SDEHG. De cette manière, le SDEHG pourra engager une recherche d’anomalie sur le réseau d’éclairage public et organiser le dépannage de l’éclairage défectueux le cas échéant.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Le SDEHG assure la rénovation, le développement et la maintenance de l’éclairage public des communes du département. Cette expérimentation s’inscrit dans une démarche continue d’amélioration du service public. L’objectif est d’assurer la continuité de l’éclairage public et de préserver la sécurité des usagers en détectant les pannes dès leur apparition et en rétablissant au plus vite l’éclairage. »

Un partenariat pour aider les communes à rénover leurs bâtiments énergivores

Le secteur du bâtiment représente 44 % de l’énergie consommée en France et 75 % des dépenses énergétiques des communes. La réduction de la consommation énergétique des bâtiments publics est une priorité pour les collectivités.

Le SDEHG réalise des programmes d’audits énergétiques pour le compte des communes de la Haute-Garonne permettant d’identifier les actions à engager pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments municipaux. Depuis 2016, 467 audits de bâtiments sur 176 communes ont été réalisés.

Pour aller plus loin dans l’accompagnement aux communes, le Bureau du SDEHG a décidé de présenter un dossier de candidature, aux côtés de l’Agence Régionale Énergie Climat et des autres Syndicats d’énergie d’Occitanie, pour participer au programme ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique - porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).

Son objectif, mettre à disposition et financer des outils d’aide à la décision pour accompagner les communes dans leurs projets de rénovation énergétique des bâtiments publics. Il pourra s’agir par exemple de mettre en place un logiciel de suivi des consommations énergétiques et d’apporter une aide au montage technique, juridique et financier des projets de rénovation.