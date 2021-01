France - Covid19 : tableau de bord de l'épidémie en chiffres.

COVID-19 : tableau de bord de l’épidémie en chiffres

Santé publique France présente un tableau bord quotidien avec les indicateurs clés de suivi de l’épidémie de COVID-19 : cas confirmés, décès, taux de positivité, patients hospitalisés en réanimation, nombre de clusters en cours d’investigation et nombre de départements en situation de vulnérabilité élevée.

Les résultats de tous les indicateurs quotidiens sont également accessibles sur Geodes et les indicateurs hebdomadaires dans les points épidémiologiques nationaux et régionaux permettant une interprétation et une analyse globale de la situation.

Evolution du coronavirus (Sars-CoV-2) Monde et Europe : les chiffres clés en semaine 01 (source : ECDC)

Cas dans le monde : 89 802 096 cas confirmés depuis le 31/12/19 dont 16 938 330 pour les pays de l’Union Européenne *

Décès dans le monde : 1 940 529 décès depuis le 31/12/19 dont 401 535 pour les pays de l’Union Européenne *

* Les données du Royaume-Uni ne sont plus prises en compte par l’ECDC depuis la semaine 53.

COVID-19 : bilan et chiffres clés en France au 16/01/2021

Les chiffres clés en France au 16/01/2021, arrêtés à 14h (mis en ligne en fin de journée)