Montpellier - Distribution des sacs à dos aux sans abri de Montpellier.

Ca y est le grand jour est arrivé, celui de la distribution des sacs à dos aux sans abri de Montpellier.

Elle aura lieu ce :

MARDI 19 DECEMBRE à 9h00 à la HALTE SOLIDARITE, 47, QUAI DU VERDANSON à MONTPELLIER

Compte tenu de la situation sanitaire et afin de préserver les bénéficiaires et nos bénévoles des risque de contamination, la distribution annuelle aura lieu en plusieurs phases afin d'éviter les regroupements.

Car, vous le savez chez SAKADO, en cette période, nous ne sommes pas des "fans" des grands rassemblements.

De plus, une distribution de masque et de gel sera effectuée à l'entrée des locaux de la Société St Vincent de Paul et du Secours Catholique qui nous accueillent cette année encore.

SAKADO :

Depuis 2005, l’association SAKADO collecte des sacs à dos à l’occasion des fêtes de fin d’année pour les distribuer aux sans-abri dans la France entière.

Grâce à SAKADO, vous n’offrez ni un toit, ni un emploi mais un geste de solidarité sous la forme d’un sac à dos style randonnée de 40 ou 50 litres en bon état, contenant 4 kits d’objets usuels et pratiques :

1 kit chaleur, 1 kit hygiène, 1 kit festif et 1 kit culture-communication.

Photo d'illustration