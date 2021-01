Albi:«Territoire Engagé Pour la Nature» 2020

Le comité de sélection «Territoires Engagés Pour la Nature» et le conseil d'administration de l'Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie ont attribué la reconnaissance TEN «Territoire Engagé Pour la Nature» 2020 à la Ville d'Albi.

Le dispositif «Territoires Engagés Pour la Nature»encourage les collectivités à agir et à se mobiliser autour de la biodiversité.

Le comité de sélection «Territoires Engagés Pour la Nature» et le conseil d'administration de l'Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie ont souligné «la cohérence des projets de la Ville d'Albi en faveur de la biodiversité et la démarche de progrès que la collectivité lance au travers de 3 actions qui traduisent l'engagement TEN».

La Ville d'Albi s'est en effet engagée autour de 3 actions fortes:

- la création au sein du centre équestre de Lavazière d'une zone humide alimentée par la récupération d'eau de pluie,

- la création d'une mare pédagogique dans le bois de Jarlard avec un espace dédié à la biodiversité,

- la création et ou la restauration de haies champêtres dans le périmètre communal.

Ce programme «Territoires Engagés Pour la Nature» vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d'action en faveur de la biodiversité et donne également une visibilité à l'échelle nationale et internationale.