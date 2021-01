Clermont-l'Hérault - Une seconde tranche de travaux en 2020-2021 sur l'Hérault.

[ GEMAPI ]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), et de la DIG (déclaration d’intérêt général) de gestion des berges du fleuve d’Hérault, la Communauté de communes du Clermontais et la Communauté de communes de la Vallée de l’Hérault mettent en œuvre une seconde tranche de travaux en 2020-2021 sur l’Hérault.

Deux secteurs d’intervention sont concernés :

À Aspiran et Paulhan, des travaux de rattrapage d’entretien de la végétation rivulaire viennent de débuter ce matin, pour une période maximale de 2 mois, sur un linéaire de 4 km, du seuil d’Aspiran au pont de la D30 à Paulhan.

À Canet, des travaux de remobilisation de deux atterrissements sont en cours depuis novembre dernier.

Ces travaux* d’intérêt général ont pour objectif global d’améliorer les conditions d’écoulement de la rivière. Suivant le contexte, ils consistent en :

Des travaux d’abattage – recépage, élagage et débardage des bois ;

Des travaux d’élimination des embâcles déversés sur les berges ;

Des actions variées de lutte contre les espèces végétales invasives ;

Dans le cas des atterrissements à remobiliser : dévégétalisation et griffage, voire création d’un chenal de crue.

Les propriétaires riverains concernés sont systématiquement prévenus par courrier.

Durant cette période, il est possible que l’entreprise soit amenée à faire des feux pour brûler certains végétaux. Lorsque ce sera le cas, elle préviendra systématiquement la mairie concernée ainsi que le SDIS34.

*Travaux suivis par Lucie Moreau, chargée de mission GEMAPI et assurés par l’entreprise Serpe, pour ce qui concerne la végétation rivulaire et Actiforest pour ce qui concerne les atterrissements.