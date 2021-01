Vauvert - La commune candidate à un centre de vaccination pour le Sud gardois.

La commune de Vauvert, candidate à un centre de vaccination pour le Sud gardois

La campagne de vaccination pour lutter contre la COVID 19 a commencé dans le Gard depuis la semaine dernière.

Afin d’anticiper le développement de la stratégie vaccinale mise en place par l’Etat et d’assurer le quadrillage du territoire, notamment dans le sud gardois, Jean Denat maire a candidaté auprès du Préfet du Gard et de l’ARS pour demander l’ouverture d’un centre de vaccination à Vauvert et proposer la mise à disposition des professionnels de santé d’une salle avec des places de parking à proximité.

En effet, forte de son expérience de centre COVID au printemps dernier, la commune a travaillé avec la Maison de Santé Pluriprofessionnelle et les professionnels de santé locaux à ce sujet, afin d’anticiper les moyens mobilisables pour une vaccination massive et rapide.

Vauvert, classée en Zone d’Intervention Prioritaire par l’Agence Régionale de Santé, a toute légitimité à postuler, ce classement témoignant d’une fragilité en matière de santé publique et la nécessité de solutions de proximité.

A disposition de l’Etat, la commune espère être retenue dans le plan de déploiement du Préfet et de l’ARS.

Pour Jean Denat, « La pandémie a déjà touché nombre de nos concitoyens et a fortement perturbé le cours de nos vies et notre économie. Nous souhaitons prendre une part active dans la sortie de crise, offrir aux volontaires à la vaccination de bonnes conditions d’accueil, et protéger l’ensemble de nos concitoyens en concertation avec les professionnels de santé du territoire ».