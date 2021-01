Vauvert - Des cartes de vœux à planter pour la nouvelle année !

Des cartes de vœux à planter pour la nouvelle année !

Cette année, la situation sanitaire ne permet pas à la commune d’organiser la traditionnelle cérémonie conviviale des vœux dans la salle Georges Bizet. Pour cultiver les énergies collectives, les élus ont innové avec une carte de vœux à planter. Ils la distribueront lors de rencontres sur le terrain, notamment ce samedi 9 janvier sur le marché, aux sorties d’écoles, aux pieds des immeubles ou dans des moments improvisés. De jolis coquelicots pour l’espoir du renouveau !

Comment faire ? Rien de plus simple !

Il suffit d’humidifier la carte et la déposer sur la terre : dans un pot en automne-hiver, ou directement dans le jardin aux beaux jours. Recouvrez-la ensuite d’une fine couche de terre (2 cm) et arrosez un peu chaque jour. Un peu de patience et en quelques jours, selon la saison, les premiers germes de coquelicots pointeront le bout de leur nez !

Imprimées sur un papier spécial contenant des graines de coquelicots, les cartes de vœux à planter seront également disponibles à la médiathèque à partir du 9 janvier, dans la limite des stocks disponibles.