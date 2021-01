Occitanie - Humour - Clément Bonpoil : Covid-19/Stratégie de vaccination

La lutte contre la COVID19 est une course contre la montre mais le gouvernement français fait preuve de beaucoup de lenteur sur le début de la campagne de vaccination.

Alors en attendant son tour, fin 2021 ou en 202…, le jeune humoriste Clément Bonpoil s’exprime et relativise la situation :

« On n'a pas l'air super seringue ! Tu ne comprends rien à la stratégie de vaccination ? C’est normal, c’est comme l’honnêteté intellectuelle en politique ou l’empathie du requin blanc, tu ne peux pas comprendre un truc qui n’existe pas. Qu’elle est belle cette coupe du monde des vaccins, on se compare les seringues pour savoir qui a la plus grosse. La France sort la Poker Face, mais c’est dur de bluffer avec une paire de 2. On n’est pas près de ramener la coupe à la maison. La vitesse à laquelle on vaccine est comparable à celle d’un Paresseux sous Xanax. »

Pour retrouver Clément Bonpoil sur scène partout en France, il faudra attendre le feu vert du gouvernement avec la réouverture des lieux culturels… Espérons donc que le vaccin soit efficace et vite !

Pour plus d’informations sur Clément Bonpoil : https://www.laprod.fr/spectacle/clement-bonpoil-le-prochain-sera-mieux

#vaccin #covid #stratégie #humour #absurde #humoriste #vaccination #gouvernement