Pyrénées-Orientales - 11 personnes mises en quarantaine de retour d'une station de ski espagnole

CONTRÔLES FRONTALIERS



Dans la continuité des contrôles que nous avions mené les 18 et 19 décembre, les militaires de la gendarmerie ont procédé durant tout le week-end à des contrôles aux passages frontaliers de Bourg-Madame et de la RN20 afin de poursuivre l'information des vacanciers des risques sanitaires encourus à se rendre en Espagne et plus particulièrement dans les stations de ski catalanes.



Parallèlement, conformément aux directives nationales visant à lutter contre la propagation de la COVID19, les touristes français revenant de ces stations devaient être en mesure de présenter un test négatif de moins de 72 heures sous peine d'être placés en quarantaine, à leur domicile, pour une durée de sept jours.



Le bilan de ces opérations est très positif et confirme la prise de conscience collective de nos concitoyens à respecter les consignes de prudence. En effet, sur l'ensemble du week-end, très peu de français revenaient de la Catalogne et plusieurs ont signalé avoir dû rebrousser chemin sur injonction des Mossos d'Esquadra. Seules quatre familles, pour un total de onze personnes, se sont vus notifier l'arrêté préfectoral de mise en quarantaine.



Ces opérations se poursuivront autant que de besoin