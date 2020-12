Hérault - Le Miel c'est bon pour la santé !

LE MIEL C'EST BON POUR LA SANTE

Le miel a de multiples vertus pour notre santé. Choisissez les apiculteurs qui protègent les abeilles, en produisant sans pesticides et en respectant les rythmes de vie des insectes

Les abeilles sauvages et domestiques permettent la pollinisation d'un grand nombre de fruits et légumes, elles participent à la croissance et au maintien d'une productivité agricole raisonnée