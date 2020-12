Montpellier - Des chasseurs prennent violemment à partie l'élu animaliste sur les réseaux sociaux.

Montpellier restreint le territoire des chasseurs : ceux-ci prennent violemment à partie l’élu animaliste sur les réseaux sociaux

La nouvelle équipe municipale, dirigée par le maire socialiste Michaël Delafosse, élu sur une liste d’union avec les écologistes et le Parti animaliste, a initié en décembre la résiliation des conventions de mise à disposition de terrains publics pour une activité de chasse sur l’ensemble des terrains municipaux.



Aussitôt, l’élu du Parti animaliste, Eddine Ariztegui, a été pris pour cible par des centaines de tweets et de commentaires injurieux sur ses comptes Twitter et Facebook. L’adjoint au maire et délégué au bien-être animal à Montpellier a fait l’objet d’insultes à caractère raciste, mais aussi homophobe, suite au mariage entre personnes de même sexe qu'il a célébré courant décembre. Florilège des messages postés sur les pages de l’élu : « se faire foutre le cul dehors par un Eddine bien Français de souche », « se faire dicter notre conduite par un mec qui n’est pas de chez nous », et concernant le mariage d’un couple homosexuel : « des couples ??? de pauvres mutants dégénérés », « des mutants asexués ». D’autres messages accusent par ailleurs le Parti animaliste de soutenir la zoophilie ou la pédophilie.



Le Parti animaliste dénonce fermement l’ensemble de ces propos et apporte son entier soutien à son élu Eddine Ariztegui. Ces attaques confortent plus encore la détermination du Parti animaliste et de ses membres à protéger les animaux.

À propos du Parti animaliste

Le Parti animaliste a été lancé officiellement le 14 novembre 2016, ayant pour objectif de contribuer à faire émerger la question animale en politique et à la rendre incontournable. En effet, bien que 9 Français sur 10 considèrent la protection des animaux importante, l'inaction des décideurs politiques, quand il ne s'agit pas de réelle volonté de blocage, révèle un véritable déni de démocratie. Le choix du Parti animaliste de ne se positionner que sur la question animale et les thématiques qui s'y rapportent, tend à visibiliser cette question qui est actuellement marginalisée au profit d'autres questions. Par cette stratégie, le Parti animaliste a pour ambition de peser dans le débat politique, de manière directe en présentant des candidats aux différentes élections, et de manière indirecte en incitant les autres partis à se positionner sur la question animale.



C’est ainsi que lors des élections législatives de 2017, le Parti animaliste a présenté pour la première fois 147 candidats. Malgré un budget particulièrement modeste, il a obtenu une moyenne de 1,1 % en métropole, démontrant l'intérêt des Français pour améliorer la condition animale. Il s'est ensuite présenté aux élections européennes, créant la surprise avec un score de 2,17 % des voix, et ce malgré des moyens financiers toujours faibles, prouvant là encore les attentes très fortes des Français d'amener la question animale sur le devant de la scène politique. Attentes partagées par les Européens, 3 eurodéputés (allemand, néerlandais et portugais) ayant été élus. Le PAN (Portugal) ayant même franchi la barre des 5 %. Le Parti animaliste a par ailleurs obtenu 12 conseillers municipaux lors des élections de 2020.