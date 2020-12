Montpellier - Millésime Bio 2021 maintenu dans un format digital

Salon professionnel – 25, 26 et 27 janvier 2021

MILLÉSIME BIO 2021 MAINTENU DANS UN FORMAT DIGITAL

Au regard du contexte sanitaire actuel, l’édition 2021 du salon Millésime Bio a été repensée dans un format digital. Une démarche inédite pour la filière et un pari engagé pour permettre aux professionnels du secteur de pouvoir compter sur ce rendez-vous business incontournable de début d’année. Les dates restent inchangées : le salon aura lieu du 25 au 27 janvier prochain.

LE PARI DE LA DIGITALISATION DU SALON POUR RÉPONDRE

AUX ENJEUX DE LA FILIÈRE

Au regard de la situation sanitaire actuelle, l’association interprofessionnelle SudVinBio a pris la décision de maintenir le salon Millésime Bio 2021 en le transposant dans un format digital. « Dans un contexte sanitaire qui reste incertain, maintenir le salon Millésime Bio 2021 dans un format physique sur le premier trimestre 2021 n’était pas envisageable, explique Jeanne Fabre, présidente du salon Millésime Bio. En tout état de cause, la situation est telle qu’aucun report n’aurait pu être garanti et le repousser n’aurait pas permis de correspondre au calendrier des acheteurs. »

Salon professionnel et mondial de la filière viticole, brassicole et spiritueux bio, Millésime Bio est le premier du secteur à passer le cap de la digitalisation et à voir le jour dans ce format inédit. Il permettra aux vignerons de retrouver une dynamique d’affaires et d’assurer leurs rendez-vous business de début d’année aux dates initialement prévues, du 25 au 27 janvier 2021.

UNE PLACE DE LEADER À MAINTENIR DANS UN SECTEUR PORTEUR

En parallèle de ces difficultés qui ont largement fragilisé la filière vin, les derniers chiffres publiés par l’Agence Bio en juillet dernier sont porteurs d’espoir : le secteur de l’alimentation bioet de la viticulture bio notamment est en pleine expansion. Il ne cesse de prendre de l’ampleur, tant en termes de consommation que de production*. Première place de marché du vin biologique dans le monde, le salon Millésime Bio se doit d’exister et de tenir son rôle. Acteur de la relance économique, le salon sera indispensable pour permettre aux échanges commerciaux dont dépendent acheteurs et vignerons d’exister. Conformément aux engagements de SudVinBio, l’intérêt des professionnels reste au coeur des préoccupations. Les vignerons qui ne souhaiteraient pas prendre part à ce salon digital seront intégralement remboursés de leurs frais d’inscription.

MONDIAL DU VIN BIOLOGIQUE, SALON 100 % DIGITAL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS

Le salon Millésime Bio dans sa version digitale reste réservé aux professionnels du secteur, accessible via la connexion à une plateforme dédiée. Derrière des stands digitaux, les vignerons pourront mettre en avant leur domaine par le biais d’outils numériques : vidéos, lien vers leur site internet, accès aux fiches techniques, récompenses et distinctions… Les visiteurs auront à leur disposition des moteurs de recherche pour les aider à déambuler avec efficacité dans les allées numériques du salon. Pendant ces trois jours, les rendez-vous entre exposants et visiteurs seront rendus possibles par un système de messagerie instantanée ou de visioconférence.

Comme cela était déjà le cas l’an passé, les visiteurs auront également la possibilité d’organiser leur visite et d’anticiper leurs rendez-vous avec les vignerons exposants en amont du salon dès l’ouverture de la plateforme d’inscription prévue mi-décembre. La liste des exposants participants sera également dévoilée à cette période.

JEANNE FABRE, UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE À LA TÊTE DU SALON MILLÉSIME BIO

Jeanne Fabre a été élue en juillet dernier Présidente de la Commission Millésime Bio en charge de l’organisation du salon. Elle succède à Nicolas Richarme, devenu Président de l’association SudVinBio un an plus tôt en juillet 2019. Jeanne Fabre est vigneronne dans les Corbières, région languedocienne au coeur de l’Occitanie. Aux côtés de son père Louis Fabre, de sa soeur jumelle Clémence Fabre et de sa cousine Paule Teisserenc, elle dirige les cinq domaines de la Famille Fabre conduits en agriculture biologique depuis 1991.

Ses ambitions pour la commission Millésime Bio s’inscrivent dans la continuité de ce qui a été initié par ses prédécesseurs. « Le bio se construit collectivement, explique-t-elle. L’ensemble des commissions de SudVinBio se complètent pour permettre de définir un cadre de travail durable dans lequel s’inscrit le salon. La régulation du marché et la mise en relation d’acheteurs et d’exposants demeurent la raison d’être de cette commission que je préside. Je suis particulièrement attachée à Millésime Bio dont ma tante, Marie Teisserenc, m’a transmis les valeurs en me cédant sa place au conseil d’administration. Je tiens à perpétuer l’état d’esprit du salon resté inchangé depuis les origines ».

* Source : Agence Bio – Données juillet 2020 – « En 2019, la consommation de produits biologiques en France a connu une croissance annuelle de plus de 1,4 milliard d’euros soit une croissance de + 13,5 % versus 2018 ». En termes de production, les surfaces agricoles conduites en bio ont doublé en 5 ans, représentant 2,3 milliards d’hectares en 2019.