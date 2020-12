Montauban - Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes

Pierre-Antoine LEVI, Sénateur de Tarn-et-Garonne a été désigné par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, rapporteur de la proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.

Pour Pierre-Antoine LEVI :

« tout d’abord c’est un très grand honneur d’avoir été désigné comme rapporteur de cette proposition de loi. Je remercie le Président de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication Laurent LAFON ainsi que mes collègues pour leur confiance. Je suis également très heureux de pouvoir défendre cette proposition de loi qui avait été portée à l’Assemblée nationale par le Député de Lozère Pierre MOREL-A-L’HUISSIER.

Pouvant prêter à sourire au premier abord, cette proposition de loi est très importante pour la défense de nos campagnes.

Différentes affaires avaient fait l’actualité ces dernières années sur la difficile cohabitation entre ruraux et néo-ruraux. Je pense notamment au célèbre « Coq Maurice » qui avait été au centre d’un combat judiciaire par des voisins se plaignant de nuisances sonores, mais aussi à des éleveurs de canards attaqués devant la justice pour des prétendues nuisances. Cette proposition de loi va permettre de protéger ce qui fait l’identité de nos campagnes et éviter ainsi des batailles judiciaires totalement incompréhensibles.

Je me félicite toujours lorsque des citadins s’installent dans un territoire rural. Cela permet parfois de sauver un commerce, une école. Mais les néo-ruraux s’installent en connaissance de cause. Effectivement, dans une campagne, les coqs chantent, les vaches meuglent, le fumier est odorant, et les cloches de l’église sonnent. C’est ainsi. Qu’on le veuille ou non. »