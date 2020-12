Montpellier - Le climat pourrait avoir un rôle à jouer dans la transmission du Covid-19

Nous vous en parlions dans nos infos : le climat pourrait avoir un rôle à jouer dans la transmission du Covid-19. C'est la société montpelliéraine Predict Services qui l'affirme, étude à l'appui.

Le Covid se propage-t-il plus ou moins selon les conditions météo ?

C'est ce que semble démontrer l'étude de la société montpelliéraine Predict Services spécialisée dans la prévention et la gestion des risques. Lors de la première vague, les régions les plus touchées étaient celles où les conditions météo les plus propices étaient réunies. Et l'observation s'est répétée cet automne, et cette fois dans des secteurs qui avaient été épargnés au printemps dernier. En gros, avec un grand froid les gouttelettes que nous projetons gèlent et tombent au sol et ces mêmes gouttelettes s'évaporent avec un temps chaud et sec. Alix Roumagnac.

Le patron de Prédict Services estime aussi que cet index Covid-Climat pourrait compléter les outils de prévention existants. Notamment l'application des gestes barrières.