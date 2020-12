Nîmes - Corrida ! La FLAC envisage de saisir la CADA au sujet de Simon Casas.

Dans la continuité du communiqué de EELV, très proche de la FLAC, notre Fédération va demander officiellement à la mairie de Nîmes un accès au contrat de délégation dans son intégralité pour vérifier les dispositions financières prévues au profit de Simon Casas Production. En cas de refus de communication, la FLAC saisira la CADA pour obtenir ce document.

https://nocorrida.com/2020/12/20/laficion-na-pas-de-prix-communique-eelv-nimes/

Cette fois, le maire de Nîmes qui accorde à la société de Simon Casas une importante subvention de plus de 200 000 Euros, soulève un vent de colère de la part des Nîmois eux-mêmes et des entreprises. A fortiori quand on connait le taux de misère qui sévit dans la cité Nîmoise particulièrement en cette période de pandémie...