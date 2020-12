Hérault - Nézignan L'Évêque - Découverte d'un village en Circulade

Jadis villa romaine, puis propriété des Comtes de Béziers, Nézignan-l’Evêque entre dans le domaine des Evêques d’Agde au XIIe siècle.

Ce village en circulade est construit le long de trois fossés et remparts concentriques qui entouraient le château. La fontaine vieille doublée de lavoirs, construite en 1621, invite au repos, les riches bâtisses de style Renaissance dotées de fenêtres à meneaux, gargouilles et corbeaux. Vous aurez plaisir à musarder dans les ruelles, les yeux en l’air !

L’église Sainte Marie-Madeleine du XIIe, sublimée par son portail du XVIIe, abrite un musée d’art sacré et d’histoire. Nézignan-l’Evêque est riche de ses jardins potagers et de ses vignes desservis par les "caminières", des chemins pavés entourés de hauts murs. Les vignes sont parsemées de mazets et de grangeots, qui permettaient aux viticulteurs de ranger leurs outils ou se mettre à l’abri en cas d’orage. Et au fil de votre promenade, vous remarquerez les nombreuses croix de pierre ou en fer forgé.