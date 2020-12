Occitanie - Carole Delga : Un budget 2021, sérieux, offensif et solidaire...

Carole Delga : « Un budget 2021, sérieux, offensif et solidaire pour lutter contre la crise et préparer l'avenir »

Réunis en Assemblée plénière sous la présidence de Carole Delga, ce jeudi 17 décembre, les élus régionaux ont adopté le Budget 2021 ainsi que le Protocole de préfiguration du Contrat de plan Etat - Région 2021-2027.

« Un budget c'est avant tout la traduction d'actes politiques, de priorités. Les nôtres sont de protéger la population tant face aux risques sanitaires, sociaux et économiques qu'aux changements climatiques. Mais notre budget doit aussi permettre l'investissement et la transformation de notre modèle de développement. Il est aujourd'hui nécessaire de profiter des difficultés pour poser les fondations d'un nouveau modèle plus juste et plus respectueux de l'environnement. Nous ne pouvons pas continuer à abîmer la planète comme nous le faisons et nous ne pouvons pas, non plus, continuer à accepter les inégalités de richesse ! Dans notre région, chacun doit trouver sa place. Les épreuves sont faites pour être surmontées, c'est pourquoi ce budget est porteur d'espoir. Il est encore temps d'agir, il faut faire preuve de volontarisme politique ! » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée.

Un budget volontariste et responsable pour l'emploi

Le budget de la Région Occitanie pour 2021 s'élève à 3,74 Mds€, en progression de 5,9%, dont 1,4 M€ d'investissement (+12%). Il s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint, tant en termes de ressources, affaiblies par la crise, qu'en termes d'interventions avec la nécessité d'agir vite et massivement pour lutter efficacement contre les effets néfastes de la crise sur les entreprises et l'emploi régional. Cependant, il résulte d'un choix ferme de répondre à la crise économique et de préparer le territoire à une véritable transformation du modèle de développement. Ce choix implique des investissements massifs qui permettront de soutenir l'activité économique des territoires. Lorsque la Région investit aux côtés des Communes et Intercommunalités, ce sont les habitants qui en bénéficient, permettant aux artisans et entrepreneurs de maintenir et créer des emplois.

L'Occitanie, première Région de France à adopter un budget vert

Souhaitant apporter toute la transparence possible à son engagement en faveur de la transition climatique, la Région Occitanie est la première de France à mettre en place dès son budget 2021, une classification rigoureuse de ses dépenses afin d'en évaluer l'impact sur le climat.

Contrat de plan Etat / Région : L'Occitanie en pointe

D'autre part, le nouveau Protocole de préfiguration du CPER 2021-2027 définissant les grandes priorités d'investissements régionaux et les engagements financiers de l'État et de la Région a aussi été adopté. Les crédits inscrits dans le cadre de ce CPER et de la Relance s'élèvent à près de 2,8 Mds€ pour l'État et 2,9 Mds€ pour la Région Occitanie, en augmentation par rapport au CPER 2015-2020.

