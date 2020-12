Montpellier - Polytech Montpellier en action depuis 10 ans : la démarche DDRS en plein essor

« William Churchill disait : « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». La sensibilisation à la transition écologique dans l’enseignement supérieur est un enjeu considérable », affirme Lionel Torres, directeur de Polytech Montpellier.

Polytech Montpellier, l’école d’ingénieur de l’Université de Montpellier, développe depuis plus de dix ans une vision stratégique pour que le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale (DDRS) soit au cœur de ses réflexions. L’école ambitionne de former des ingénieurs citoyens, des décideurs responsables.

Un label renouvelé jusqu’en 2024

En 2016, Polytech Montpellier devient l’un des dix premiers établissements en France labellisés DDRS. Depuis, l’école et sa direction réaffirment sans cesse leur engagement, notamment en sensibilisant l’ensemble de ses 1300 élèves et personnels et en contextualisant l’ensemble de la démarche DDRS dans la formation des élèves ingénieurs.

En 2020, le comité de labellisation pour l’enseignement supérieur a confirmé la labellisation (label soutenu par la Conférence des Présidents d’Université, et la Conférence des Grandes Ecoles) pour quatre années supplémentaires. Cette reconnaissance vient valoriser l'implication de tous : élèves ingénieurs, personnels, services et direction de l’école, collectivement engagés dans cette démarche DDRS.

Une période riche en actions concrètes

Polytech Montpellier vient de publier son rapport Développement durable et responsabilité sociétale (DDRS). Sur la période de 2019 à 2020, plus d’une quarantaine d’actions concrètes ont été menées, comme la mise en place d’un test de connaissances sur les enjeux DDRS auprès des élèves, l’organisation d’une conférence de Jean-Marc Jancovici, président du Shift project, ou encore un challenge sur l’entreprenariat responsable et l’innovation durable en partenariat avec la métropole de Montpellier.

En février 2020, afin de promouvoir ces nouvelles orientations et de mettre en valeur l’engagement étudiant, un clip DDRS a été réalisé et largement diffusé.

Un engagement qui se poursuit en 2021

Malgré le contexte sanitaire, l’école poursuivra son action en 2021. L’école prévoit notamment d’organiser en mai une Fresque du Climat pour tous les étudiants de 3ème année, soit plus de 300 élèves. Egalement, dès la rentrée de septembre, un parcours spécifique « ingénieur-recherche » sera mis en place, en collaboration avec l’Ecole Nationale de Chimie de Montpelier et Montpellier Supagro, pour favoriser les profils d’élèves spécifiquement DDRS (projet co-financé par l’I-Site MUSE). Enfin, un module d’enseignement complet de formation est en cours de réflexion pour l’ensemble des élèves de l’école : un outil pédagogique concret pour devenir acteurs du changement dans leur futur métier.

En 2021, cette démarche DDRS s’intensifie pour que nos futurs ingénieurs puissent répondre aux enjeux de la transition écologique.

Video ici