Tarn - Remise des prix du Concours « Trucs et Astuces d'Eleveurs 2020 »

La Chambre d’agriculture du Tarn devait organiser 1 journée Innov’Action ce jeudi 12 novembre chez Sylvie Delpoux et Pascal Rouquier à Saint-Cirgue, et réaliser la remise des prix du Concours « Trucs et astuces d’Eleveurs 2020 », en partenariat avec la MSA, la Maison de l’Elevage et le Service de remplacement.

Ce concours a eu pour but de valoriser les éleveurs ayant mis en place un dispositif permettant de simplifier, faciliter ou améliorer le travail. Or, du fait du re-confinement, l’événement n’a pas pu se dérouler en présentiel. Cette remise des prix a quand même eu lieu mais sous un format différent. Les gagnants se sont vu recevoir leur prix individuellement et cela a été un moment émouvant pour eux, mettant en avant leur travail et leur ingéniosité.

Ce concours a été la volonté de plusieurs professionnels agricoles dont les membres de la commission entreprise de la Chambre d’agriculture. C’est ce que nous témoigne Cédric VAUTE, Président du Jury : « Lors des dernières élections Chambre, nous avons fait de notre priorité la vulgarisation agricole. Le concours « Trucs et astuces d’éleveurs » s’insère pleinement dans ce projet.

Les partenaires ont permis de faire de ce concours un succès avec 34 inventions répertoriées. Les dispositifs créatifs recensés ont tous été réalisés par des éleveurs eux-mêmes pour améliorer leur quotidien. De ce fait, la qualité de ces trucs ou astuces est testée au quotidien sur le terrain. Ils peuvent permettre d’économiser du temps, de l’argent ou de votre personne.

Pour finir ces trucs et astuces deviendront sans aucun doute les trucs et astuces de grand-mère ou de grandpère des nouvelles générations d’éleveurs. »

Le but de ce concours a été de valoriser les éleveurs ayant mis en place une astuce sur leur exploitation et de partager leurs solutions de travail. Ainsi 24 exploitants ont candidaté et présenté 34 astuces. La sélection des astuces s’est faite sur l’amélioration des conditions de travail et la conformité avec la réglementation en cours en termes de sécurité (pour un équipement ou un aménagement).

Elles ont été jugées sur plusieurs critères dont :

Amélioration du travail qualitativement et/ou quantitativement

Facilité de réalisation

Diminution de la pénibilité

Amélioration de la sécurité et du confort au travail

Coût peu élevé

Innovation.

Nous remercions tout d’abord les différents candidats pour leur participation à ce concours avec la volonté de partager leurs idées avec d’autres éleveurs afin d’améliorer le travail. Nous félicitons les candidats dont leur astuce a été sélectionnée dans les 10 premières et bien sûr les 4 premiers candidats qui sont :