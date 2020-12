Hérault - Ce qu'il faut savoir de l'acte 2 du déconfinement !

DÉCONFINEMENT, ACTE 2 : CE QU'IL FAUT SAVOIR

Changement de cap dès aujourd'hui, avec la fin du confinement et le retour du couvre-feu, de 20h à 6h.

La levée du confinement aujourd’hui, mais pas la fin des restrictions pour autant avec le retour du couvre-feu entre 20 heures et 6 heures du matin. Le point sur les nouvelles règles en vigueur.

Une nouvelle attestation disponible

Même s’il est conseillé de limiter au maximum vos déplacements vous n’avez plus besoin d’attestation en journée. Les moins de 18 ans peuvent désormais revenir dans les gymnases et piscines. Et les résidents des EHPAD sont autorisés à sortir « à titre exceptionnel », mais ils devront pratiquer un test PCR à leur retour dans l’établissement. Et place donc au couvre-feu, dès 20 heures, et là une attestation sera nécessaire pour sortir. Avec des autorisations de déplacements plus restreints. Pour des raisons médicales ou professionnelles, d’assistance à des personnes vulnérables, des missions d’intérêt général, pour sortir son animal de compagnie. Ou si vous voyagez en train ou en avion. C’est un nouveau document qui sera nécessaire. »

A noter, pas de couvre-feu exceptionnellement pour la nuit de Noël, en revanche, il sera en vigueur pour le Nouvel An. La nuit de la saint-Sylvestre sera sous haute surveillance des forces de l’ordre.

Téléchargez la nouvelle attestation "couvre-feu" sur le site du ministère de l'Intérieur.

15 décembre : Fin du confinement strict et mise en place d’un couvre-feu de 20h00 à 6h00

Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;

Instauration d’un couvre-feu de 20h00 à 06h00 du matin à l’exception des réveillons du 24 décembre ;

Prolongation pendant 3 semaines de la fermeture des lieux accueillants du public (salles de cinéma, théâtres, musées). Possibilité de réouverture le 7 janvier 2021.

Interdiction des rassemblements sur la voie publique.

Le non-respect du couvre-feu entrainera :

Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)

En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)

Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d'emprisonnement.

La situation sanitaire continue de se dégrader en France et le virus est toujours dangereux pour nous et nos proches. Il est impératif de rester vigilant face à l’épidémie de la Covid-19.