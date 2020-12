Occitanie - Les enseignes des cinémas allumées pour manifester leur désaccord !

L’ACCILR SOLIDAIRE - L’association des Cinémas et Circuits itinérants Art et Essai du Languedoc Roussillon...

Nous souhaitons faire part de notre indignation et incompréhension face aux mesures prises par le gouvernement qui demande le maintien de la fermeture des cinémas et autres établissements culturels jusqu’à nouvel ordre.

En accord avec toutes nos instances nationales (FNCF, SCARE, AFCAE, GNCR) nous soutenons l'initiative de la Fédération Nationale des Cinémas Français qui invite toutes les salles de cinéma, pour manifester leur désaccord, à allumer leur enseigne, demain, mardi 15 décembre, de 17h00 à 18h00, pour souligner la présence des cinémas comme lieux de liens social et culturel, essentiels au cœur des villes et des villages.

Tous les cinémas adhérents à l’ACCILR allumeront leur enseigne pour affirmer la présence essentielle d’un cinéma dans la Ville.

Nous souhaitons par cet acte symbolique et solidaire envers toute la profession et nos spectateurs montrer le fort mécontentement des exploitants et équipes de salles sur l’ensemble du territoire mais aussi de rappeler à quel point les cinémas sont des éléments essentiels et structurants dans la vie de notre pays.

Nos salles de cinéma, ouvertes 7 jours sur 7, de 14h à minuit et souvent le matin pour accueillir les scolaires, tous comme nos circuits itinérants constituent un véritable maillage du territoire.

Elles participent à la vitalité culturelle et au bien vivre ensemble. Ces salles effectuent un travail fort et continu de médiation et de relations aux publics, tout au long de l’année. Plus qu’essentielle dans la vie d’une ville, d’un quartier, d’un village, au-delà d’être un cinéma, ceux sont de véritables lieux de société et de culture fréquentés par tous.

Tous solidaires pour rappeler la place essentielle des cinémas et des lieux de culture dans la vie.

Nos enseignes sont les lumières dans la nuit, petit phare dans la ville qui s’atteindra à 18h demain sans savoir quand nous pourrons les rallumer.