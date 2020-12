Montpellier - Immobilier : un budget divisé par 4 à Montpellier comparé à Paris

Immobilier : un budget divisé par 4 à Montpellier comparé à Paris

En France, le prix de vente moyen d'un bien immobilier est de 251 000€. Alors que le prix moyen au m2 est de 2 685€ [1] en France cette année, Liberkeys, agence immobilière digitale à prix fixe, a souhaité faire le point sur la superficie qu'il était possible d'acheter dans les 6 villes où elle est implantée : Paris, Lyon, Nice, Lille, Montpellier, Marseille. Allant de 20m2 à 85m2, il en ressort que les Français peuvent acquérir des biens aux superficies totalement différentes pour un budget équivalent de 251 000€, selon les villes.

Un 20m2 pour la capitale

Sans surprise, Paris reste en tête des villes les plus chères avec un prix au m2 qui dépasse les 10 000€ selon les secteurs. Avec un budget de 251 000€, il est alors possible de devenir propriétaire d'un 20m2 en moyenne !

Un bien deux fois plus grand à Lyon par rapport à Paris

Tout comme à Paris, la demande de logement à Lyon est plus élevée que l'offre. Ville de plus en plus attractive, notamment pour les jeunes actifs, le prix au m2 dans la 2ème métropole française est proche de 5 000€. Ainsi, pour un budget de 251 000€, un bien de 51m2 peut être acheté, soit plus du double de ce qu'il est possible d'acquérir à Paris avec le même budget !

Près de 40m2 de plus à Nice comparé à Paris

Nice a été marquée par une reprise forte des transactions immobilières à la fin du premier confinement. Extrêmement dynamique, la Cité des Anges attire de nombreux acheteurs. Avec un prix moyen au m2 qui avoisine les 4 400€, il est possible d'y acheter un 57m2.

Lille : un bien 4 fois plus grand qu'à Paris

Avec un marché en plein boom qui perdure malgré la Covid, Lille est une ville de choix où investir dans la pierre. Espace transfrontalier, grande ville étudiante, coins de verdure, la Capitale des Flandres réunit tous les critères pour se lancer dans un investissement immobilier. Avec un prix moyen au m2 de 3 224€, il est possible de faire l'acquisition d'un 78m2 pour un budget de 251 000€.

Un budget divisé par 4 à Montpellier par rapport à la Capitale

Véritable moteur de l'économie dans toute la région Occitanie, Montpellier est de plus en plus citée comme la ville préférée des jeunes en France. Bénéficiant de nouveaux projets de vie, Montpellier reflète à la fois une ville où y réaliser un excellent investissement et une opportunité de vie. Même si elle se trouve en zone très tendue, la hausse des prix des logements dans la ville reste relativement modérée. En effet, avec un budget de 251 000€ il est possible d'acquérir un bien d'une superficie de 84m2.

Un bien de 85m2 dans la Cité Phocéenne

3ème ville de France la plus convoitée, Marseille est sans conteste une zone tendue. Malgré cela et même si les prix y ont augmenté, la Cité Phocéenne reste accessible avec un prix moyen au m2 de 2 943€. Ainsi, dans cette ville qui a le vent en poupe, il est possible d'avoir un bien de 85m2 avec un budget de 251 000€.

