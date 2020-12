Tarn - Chaque édition du Bridal Club est un moment très attendu par nos futures mariées. 

Bridal Club 2021 - les samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021 au Château de Guitalens

Chaque édition du Bridal Club est un moment très attendu par nos futures mariées.

De notre côté, nous faisons beaucoup depuis des années pour que ce soit un événement de qualité, pour gâter nos clientes, sans oublier les Messieurs bien sûr !

Beaucoup d'investissements financiers, humains et d'énergie... qui sont à la hauteur du retour de la clientèle pour nous.

Cette édition est un peu particulière car l'époque est particulière.

Etant donné qu'il n'y a pas de salons du mariage (en dehors de celui de Toulouse en septembre) jusqu'au Oui Mariage de Toulouse reporté en février 2021, avec le Bridal Club, nous pouvons répondre aux besoins non satisfaits des futurs mariés.

En plus de notre petite collection permanente et intimiste de robes de mariées, plusieurs modèles inédits viennent de nos talentueux ateliers uniquement ce week-end.

Les futures mariées qui prennent rendez-vous sur ces 2 jours peuvent essayer, passer commande ou pas.

Celles qui passeront commande sur cet évènement bénéficieront dans tous les cas d'une remise de 10% sur le prix de la robe et valideront un bulletin de participation au tirage au sort qui aura lieu le samedi 30 janvier 2020 dans l'après-midi.

C Mariage et Cérémonie et Atelier NAcré offriront à la gagnante tirée au sort la robe de mariée qu'elle a commandée conformément à son Bon de Commande sans limite de prix.

Plusieurs prestataires dans le domaine de l'événementiel et du mariage seront présents lors de cet événement.

L'entrée des visiteurs au Bridal Club ainsi que les essayages sont gratuits.

Pour respecter les mesures sanitaires anti Covid19 et la jauge des personnes, nous n'accueillons les visiteurs que sur réservation et par groupe de 3/4 personnes maximum.