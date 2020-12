Occitanie - Carole Delga : « Pour soutenir nos producteurs lors des fêtes, achetons local »

Carole Delga : « Pour soutenir nos producteurs lors des fêtes, achetons local »

A la veille des fêtes de fin d'année, la présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, et Denis Carretier, président de la Chambre Régionale d'Agriculture, ont tenu conjointement une conférence de presse, ce jour, vendredi 11 décembre 2020, pour réaffirmer leur soutien aux producteurs locaux et lancer un appel commun aux habitants pour les inciter à consommer local. Ils ont également présenté les mesures prises face à la crise et pour accompagner la transformation, ainsi que l'accompagnement des exposants du Salon Régal.

Crédit Photo : Laurent Boutonnet - Région Occitanie