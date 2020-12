Toulouse - Pari réussi pour la 2e édition du Rallye des Pépites Toulousaines en format digital

Près de 100 personnes étaient connectées ce samedi 5 décembre pour participer à la 2e édition du Rallye des Pépites Toulousaines en format digital, actualité oblige.

L’objectif de cet événement ? Faire découvrir le potentiel économique de l’agglomération toulousaine sous l’angle de la mixité et de l’entrepreneuriat au féminin, le tout dans une ambiance conviviale et solidaire. Les 4 Pépites* ont profité de cette journée pour présenter, à travers différentes animations virtuelles et dynamiques, leurs métiers, leurs actions en faveur de la mixité, des parcours de femmes chefs d’entreprise mais aussi leur volonté d’attirer plus de femmes dans leurs rangs. * Une Pépite = une entreprise qui fait découvrir ses métiers aux équipages

Un véritable « vis ma vie » au cœur des entreprises de l’écosystème local

Femmes, hommes, lycéens, étudiants, actifs, personnes à la recherche d’un emploi, familles, amis ou collègues… les profils des participants à cette 2e édition étaient variés.

Equipés d’une mallette entreprise remplie d’accessoires pour participer aux différents challenges, ils sont allés, via des liens de visioconférence et l’application dédiée, à la rencontre de GRDF, l’hôtel Mercure Toulouse Centre Compans, Les Premières Occitanie - la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et La Collab.

Au programme : des quiz et challenges autour des métiers inattendus de l’hôtellerie, du gaz vert, de la communication digitale, des prêts bancaires… une façon unique et ludique de découvrir des métiers au sein d’entreprises locales engagées.

À propos

Initié en 2015 à Bordeaux, le Rallye des Pépites est porté par l’entreprise VOUS COM’L, co-dirigée par Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont. Il est soutenu par l’Etat via la DRDFE - Délégation Régionale aux Droits des Femmes dans le cadre du PAR (Plan d’Action Régional pour valoriser l’entrepreneuriat au féminin), par la Région Nouvelle-Aquitaine, par le Groupe Caisse des Dépôts. Le Rallye des Pépites est également lauréat des Prix Initiatives de la CCI Bordeaux-Gironde et de la Ville de Bordeaux.