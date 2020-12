Vauvert - Pour un Noël enchanté, consommons local !

En cette période de crise sanitaire, les fêtes de fin d’année se veulent différentes. Afin de maintenir l’esprit festif et convivial de Noël, la commune a dû adapter son programme en tenant compte des règles sanitaires imposées.

Elle a souhaité plus que jamais aider et valoriser les commerçants locaux fortement impactés par cette épidémie.

C’est pourquoi, afin de soutenir le commerce local, les Vauverdoises et Vauverdois peuvent dès aujourd’hui participer au jeu concours de type loterie lancé jusqu’au 24 décembre 2020 11h. 2700€ de lots à gagner, des cadeaux pour être mobile en ville : un vélo électrique, une trottinette électrique, un équipement cyclo sécurité (casque + gants), et plus de 100 bons d’achat offerts par la commune valables dans les commerces vauverdois participants !

Chacun peut dès aujourd’hui profiter des diverses animations musicales sur les marchés hebdomadaires tout au long du mois de décembre, les mercredis et samedis : chants de Noël, musiciens, échassiers, canon à neige, famille pain d’épices… Tout est réuni pour retrouver l’esprit de Noël en cette période si particulière. Au cœur des halles, ouvertes de 7h à 13h, l’espace de Noël joliment décoré et son sapin vous attendent pour vos photos de Noël.

En complément, l’opération « consommer local, c’est bon pour le moral » lancée par la commune se perpétue sur cette période de fêtes avec le soutien apporté aux commerçants locaux ! En plus du jeu concours, les Vauverdoises et Vauverdois sont attendus le dimanche 20 décembre sur le Marché de Noël de 9h à 18h, place Dr Arnoux, pour retrouver de nombreux stands et animations à ne pas manquer : mascottes Mickey Minnie Donald et Dingo, déambulation musicale de 10h à 12h et de 14h à 16h, et déambulation dans le marché de deux rennes, un lutin, le père Noël et son traineau !

Pour ceux qui souhaitent faire des achats gourmands de dernière minute ou tout simplement venir récupérer une commande, la ville vous donne rendez-vous le jeudi 24 décembre sur le Marché du Réveillon, de 8h à 12h place Dr Arnoux. La parade de Noël présente de 9h à 12h, ravira petits et grands avec la déambulation du père Noël et divers chants de Noël.

A la tombée de la nuit redécouvrez vos illuminations de Noël en cœur de ville, où Rudolf et Tornade les deux rennes du Père Noël vous attendent !