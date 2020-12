Occitanie - L'Occitanie, région pilote pour le tourisme durable

L'Occitanie, région pilote pour le tourisme durable

L’ADEME (agence de la transition écologique) a restitué, le 3 décembre dernier, les résultats d’une étude concernant l’impact des déplacements touristiques sur l’environnement. Conduite en collaboration avec trois Comités Régionaux du Tourisme, cette étude a pour objectif de mesurer les externalités générées par les mobilités touristiques et permettre ainsi aux territoires de mieux appréhender le coût de ces externalités. Ces derniers pourront alors en extraire des préconisations de politique publique et accompagner les évolutions comportementales en faveur de mobilités durables.

Avec 90 millions d’arrivées de touristes étrangers en 2019, la France est le pays le plus visité au monde, or, au niveau mondial, 8% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au tourisme, et parmi elles, 75% sont dues aux transports.

Forte de ce constat, l’ADEME a sélectionné 3 régions françaises[1] (l’Occitanie, la Bretagne et l’Ile de France) pour quantifier les externalités[2] environnementales, territoriales, sociétales et économiques générées par ce secteur économique et préconiser des pistes d’amélioration pour les 10 prochaines années.

3 sites ont été analysés en Occitanie pour leur localisation et leur typologie de fréquentation :

1. Lourdes, site de pèlerinages, bien desservi et accessible, mais dépendant de la clientèle internationale

2. Le Pont du Gard, site patrimonial majeur avec plus de 800 000 touristes par an, pourtant mal desservi par les transports en commun

3. La base de loisirs de Saint Nicolas de la Grave (Tarn et Garonne), un site nature et fréquenté principalement sur un mode excursionniste à la journée.

SI Les villes principales sont bien desservies (bonnes connexions aériennes et ferroviaires), l’arrière-pays souffre d’une faible connectivité avec les centres urbains en terme d’offres de transports en commun et d’infrastructures.

Plusieurs scenarii, allant du « laissez-faire » à celui d’une politique très volontariste en matière de tourisme durable, ont été étudiés. En Occitanie, 92% des touristes viennent et se déplacent en voiture. Aussi, organiser la connectivité des territoires, favoriser l’intermodalité, développer les mobilités douces ou encore travailler sur l’origine des clientèles représentent des priorités que la Région Occitanie est en train de mettre en place au travers du Green New Deal et du programme opérationnel de tourisme durable, développé par le le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL).

« La Région et le CRTL sont déjà engagés dans cette démarche qui se traduit notamment par le développement du tourisme de proximité, en substitution de clientèles lointaines. La carte Occ’ygène en est une des illustrations » rappelle Jean Pinard, Directeur du CRTL.