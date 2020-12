Sète - Agglo - Consommez local, vous êtes récompensés... Avec Thau Foliz !

Avec « THAU FOLIZ », consommez local, vous êtes récompensés !

A partir du vendredi 11 décembre 2020, Sète agglopôle méditerranée organise dans les 14 communes de son territoire, l’opération « Thau Foliz » destinée à (re)donner du pouvoir d'achat et (re)dynamiser les commerces locaux.

Pour cela, l’Agglopôle, à travers l’application mobile Keetiz, récompense les consommateurs sous forme de remboursement de 20% de leurs achats effectués dans les commerces référencés, avec un maximum de 20€ de récompenses par personne et par jour dans chaque commerce.

L’opération est proposée jusqu’à épuisement de la dotation de 200 000€ affectée par Sète agglopôle méditerranée.

Comment en bénéficier ?

Il suffit juste de télécharger l'application Keetiz sur son smartphone. Créez ensuite votre cagnotte Keetiz, connectez votre compte bancaire en toute sécurité et payez vos emplettes en carte bancaire sans changer vos habitudes. Les récompenses « CASH » tombent automatiquement dans votre cagnotte. Dès 15€ de cagnotte atteints, vous pourrez créditer votre compte bancaire en 24H.

Thau Foliz, c’est facile et c’est 100% gagnant !

C'est aussi, en cette période de fin d’année, et dans un contexte sanitaire et économique difficile, l'occasion de soutenir les commerces locaux et leur savoir-faire.

Plus d’informations sur : www.keetiz.fr/thaufoliz