Occitanie - Vendredi 4 décembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Au 4/12/2020 : 1 550 hospitalisations en cours (-121) dont 218 en réanimation (-44) 1 762 décès à l’hôpital (+50 en 3j)

EPIDÉMIE Maintenir tous nos réflexes de protection

Les indicateurs épidémiologiques confirment ces derniers jours une diminution globale de la circulation virale en Occitanie. C’est bien sûr un signe encourageant. Les efforts de chacun dans le respect des règles sanitaires et du confinement portent leurs fruits. Le nombre de cas positifs diminue chaque jour et la pression sur les hôpitaux s’allège progressivement. Pour autant, ces résultats restent fragiles. L’épidémie de COVID-19 est toujours active en Occitanie. La baisse du taux de positivité s’est ralentie ces derniers jours. Les indicateurs de proximité nous montrent aussi que le virus circule encore fortement dans certains de nos territoires, comme l’indique le dernier bulletin régional de Santé Publique France.

Enfin, le nombre de personnes hospitalisées restent encore supérieur à ce qu’il était au printemps dernier.

Eviter un nouveau rebond de l’épidémie

Nous ne sommes pas encore venus à bout de ce virus et nous devons rester mobilisés, surtout dans la préparation des fêtes de fin d’année avec nos proches. Les mesures de prévention sont plus que jamais nécessaires. C’est toujours le seul moyen de freiner la circulation du virus et d’éviter un nouveau rebond de l’épidémie. Le recours au tests de dépistage est aussi à systématiser dans les plus brefs délais pour toute personne présentant des symptômes évocateurs, avant de s’isoler en cas de résultat positif.

EHPAD La vigilance reste très forte

Fortement impactés par le virus depuis le début de l’épidémie, les résidents et personnels des EHPAD observent ces derniers jours une diminution du nombre de cas. C’est un signal rassurant de façon générale, mais de nombreux EHPAD restent encore confrontés à des situations sensibles. Au cours de la dernière semaine de novembre, 21 nouveaux épisodes de COVID-19 ont été signalés par des EHPAD, 445 cas confirmés parmi les résidents et plus de 250 cas confirmés parmi les personnels, 50 résidents ont été hospitalisés et on déplore le décès de 80 résidents. Avec les responsables de tous ces établissements médico-sociaux, l’ARS rappelle l’importance de maintenir une grande vigilance envers nos ainés, qui sont du fait de leur âge plus vulnérables face au virus.

A ce titre, les résidents des EHPAD seront prioritaires pour la campagne de vaccination qui démarrera en début d’année en Occitanie comme partout en France.