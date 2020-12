Frontignan - 25 ans de Talents sportifs en images

25 ans de Talents sportifs en images

Certes, la saison sportive est perturbée et la situation sanitaire ne permet pas de se retrouver pour célébrer les champions frontignanais. Mais la Ville donne rendez-vous à tous les amateurs et champions en ligne pour feuilleter 25 années de talents sportifs.

Rendez-vous annuel immanquable, préambule des dispositifs festifs de fin d’année, la cérémonie des Talents sportifs récompense chaque année les champions frontignanais de tous âges qui se sont illustrés au niveau départemental, régional, national et international, avec les Talents d’Or, sportif et dirigeant ainsi que le club de l’année élu par le public.

Rendez-vous en ligne dès ce vendredi 4 décembre 2020, 18h, pour ce retour en images.

Terre de sport et de champions

Parce que l’activité physique favorise le maintien en bonne santé sur le long terme, la Ville favorise le sport-santé pour tous âges.

Elle s’est lancée dès 2016 dans le grand défi Vivez-bougez, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et avec le soutien de l’Agence régionale de santé. Elle accueille également les Fitdays MGEN, événement national pour tous qui réunit plus de 20 000 personnes au cours de sa tournée annuelle, faisant étape à Frontignan la Peyrade depuis 2017.

Henri-Ferrari, les sœurs Buil, les frères Karabatic, Jean-Marcel Esposito, Julien Taurines … de nombreux·ses Frontignanais·es ont marqué l’histoire du sport ancienne ou contemporaine. C’est donc tout naturellement que la Ville a obtenu le label Terre de jeux 2024 qui vise à proposer aux habitants de participer aux temps forts de ces futurs jeux olympiques.

En 2020, sur les critères fixés par le comité d’organisation, la Ville a déjà engagé de nombreuses actions que ce label vient mettre en valeur et renforcer. En accordant plus de 330 000€ de subventions municipales à 42 associations sportives (dont 18 sous contrats d’objectifs), la Ville favorise la pratique de plus de 7 000 adhérents et licenciés.

Avec ce label, la Ville souhaite rapprocher les sportifs de haut niveau des adhérents, en mettant particulièrement l’accent sur des pratiques sportives olympiques, présentes sur la commune, souvent peu médiatisées comme le BMX… Terre de jeux 2024, c’est aussi la possibilité pour les jeunes Frontignanais·es d’assister en 2024 à des compétitions officielles. De quoi faire briller les yeux des petits comme des grands !

Un peu d’histoire…

Équipement sportif municipal majeur, parquet du FTHB, le complexe Henri-Ferrari devait accueillir la 25e édition des Talents sportifs. Mais au fait, qui était Henri Ferrari ?

Henri Ferrari (1912-1975)

Né le 23 septembre 1912 à Frontignan, Henri Ferrari fit ses premiers pas en haltérophilie dans l’écurie de son père, avec un essieu de charrette sur lequel il faisait fondre du plomb pour ajouter du poids. Il s’entraînait aussi au bord d’une voie ferrée désaffectée de la commune où il s’amusait à soulever des essieux de wagonnets avec leurs roues métalliques. L’absence de professeur ne fut pas un obstacle, et c’est à 18 ans, en 1930, qu’il tenta sa chance à Marseille pour la première fois.

Coiffeur de métier, aussi calme, doux et timide que fort, il travaille d’abord dans le salon de son père, à Frontignan, tout en se consacrant au sport pour devenir, dès 1938, un espoir de l’élite française. Henri Ferrari fut l’un des plus grands haltérophiles de France et du monde. C’est lui qui détient encore aujourd’hui le plus long record du jeté de l’histoire.

Entre 1941 et 1949, il fut 9 fois champion de France et enleva pas moins de 28 records de France et 9 records du monde. Après sa mobilisation en 1947, il se lance pour 3 ans dans le music-hall et présente au théâtre de la Bruyère à Paris, un numéro dans lequel sa fille Loulou danse sur sa main, ce qui les conduit à jouer dans Branquignol, film réalisé par Robert Dhéry en 1949.

Il revient à Frontignan en 1955 où il ouvre un salon de coiffure rue du Port - qu’il tiendra jusqu’en 1970 - et entraîne les licenciés du Frontignan Athlétic Club (FAC), créé en 1940 par Charles Clot. Bien qu’autodidacte, Henri Ferrari fut le styliste le plus parfait de son époque. C’est lui qui initia Marc Vouillot, considéré comme le père de la force athlétique, aux poids et haltères.

Il fut emporté le 8 février 1975 par les complications d’un ulcère à l’estomac. Il avait 63 ans.

Une plaque en son nom est apposée, rue du Port, sur la maison qui l’a vu naître.