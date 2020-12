Hérault - Mobiliser et sensibiliser à la transition écologique n'est plus une option !

Mobiliser et sensibiliser à la transition écologique n’est plus une option !

Le réseau du CPIE Bassin de Thau (BT) lance un appel à une prise de conscience publique et politique pour un soutien économique et social durable en faveur de la transition écologique et du tissu associatif.

Sortir : un enjeu de santé publique

Ma grand-mère qui vivait à la campagne, me le disait quand j'étais petite et que je m'ennuyais : « Sors, va respirer, ça te fera du bien ». Elle ne croyait pas si bien dire… De nombreuses études récentes ont en effet révélé que les enfants qui entretiennent un lien plus étroit avec la nature ont moins de troubles comportementaux ou psychologiques, sont moins anxieux, moins hyperactifs et présentent un comportement prosocial. Alors que nous sommes plus que jamais hyper connectés aux écrans et que nos modes de vie sont de plus en plus tournés vers l’intérieur, la réintégration d’activités de pleine nature dans notre quotidien est un enjeu majeur de santé publique.

L’Education à l’Environnement et au développement Durable (EEDD) : un apprentissage scientifique et citoyen

Face à un environnement de plus en plus dégradé, et aux menaces qui en découlent, il est urgent d’agir. L’EEDD est un apprentissage indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure et les menaces induites par le changement climatique (émergence de virus, déclin de la biodiversité, catastrophes naturelles...). L’EEDD en développant l'esprit critique, dans une démarche d’éducation populaire, est aussi un levier précieux pour lutter contre l'obscurantisme.

Un réseau professionnel d’associations d’EEDD au service du territoire

Depuis des années, nombre de structures s’affairent à valoriser l’EEDD. C’est le cas du réseau du CPIE Bassin de Thau qui prouve depuis près de 15 ans son expertise en la matière.

A travers les 18 structures qui composent le réseau, près de 35 animateurs professionnels mutualisent leurs compétences et partagent leurs connaissances avec les citoyens, autour de thématiques diversifiées (biodiversité, alimentation, enjeux énergétiques, gestion de l’eau, traitement des déchets…). Chaque année, ce sont plus de 40 000 citoyens qui bénéficient des actions de notre association.

Mobiliser et sensibiliser à la transition écologique : une réponse collective !

Comme beaucoup d’autres structures économiques, nous sommes touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Aujourd’hui plus que jamais, c'est par la collaboration des équipes pédagogiques, des associations EEDD, et des collectivités territoriales que nous construirons, collectivement un avenir durable.