Vauvert - Cette année le Forum Santé devient virtuel !

Cette année le Forum Santé devient virtuel !

Chaque année, la ville de Vauvert organise le forum santé et bien-être en partenariat avec la Mutualité Française Occitanie ; une journée d’informations, de dépistage et d’animations avec divers stands et participation de nos partenaires santé.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Forum Santé initialement prévu les 4 et 5 décembre sera virtuel ! En partenariat avec la Mutualité Française Occitanie, l’objectif de ce forum santé virtuel est de maintenir le lien avec les habitants, malgré le contexte sanitaire actuel, en les informant sur les bonnes pratiques en matière de santé via divers supports numériques.

Depuis 5 ans, la Mutualité Française Occitanie soutient et participe activement au forum santé annuel de Vauvert. C’est pourquoi, cette année, divers articles et vidéos santé rédigés par notre partenaire sont partagés sur le site internet de la ville, avec des brochures, conférences et autres astuces détaillées sur de nombreuses thématiques.

« La municipalité met depuis toujours l’accent sur la santé des Vauverdois. Cette année avec Jean-Paul Bertrand, en cette période de crise sanitaire, nous avons dû repenser le forum. Le format numérique permet alors à chacun de s’informer en ligne grâce aux divers articles

proposés par la Mutualité Française Occitanie et découvrir des astuces et conseils pour devenir acteur de sa propre santé, à tout âge. » Jean Denat, maire de Vauvert.

Les thèmes abordés cette année concernent le sommeil, l’alimentation, les accidents domestiques, les enfants, l’utilisation des écrans, le confinement et son organisation, les angoisses, la mémoire… Plus d’informations sur https://www.vauvert.com/le-forum-sante-

devient-virtuel/

« Nous espérons que les informations présentées lors de ce forum numérique permettront à chacun et chacune d’obtenir des informations précises sur des thématiques allant de la santé du jeune enfant au maintien de l’autonomie en passant par le bien-vieillir. La transmission

d’informations étant essentielle en matière de prévention ! ». Pierre-Jean Gracia, Président de la Mutualité Française Occitanie.