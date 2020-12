France - L'Association Chimie du Végétal accueille 3 nouveaux Adhérents et renforce son ancrage régional

L’ACDV accueille 3 nouveaux adhérents, METabolic EXplorer, entreprise de biotechnologie industrielle, BioSynthis, fabriquant d’ingrédients biosourcés et biodégradables pour la cosmétique et Toulouse White Biotehchnology (TWB), plateforme de montée à l’échelle industrielle pour les Biotechnologies.

2 Décembre 2020 – L’Association Chimie Du Végétal (ACDV) soutient et représente les industriels qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des matériaux et produits biosourcés, c’est-à-dire issus de matières premières végétales. Malgré le contexte économique ralenti, elle poursuit sa croissance et accueille ce mois-ci trois nouveaux membres : METabolic EXplorer,entreprise de biotechnologie industrielle, BioSynthis,fabriquant d’ingrédients biosourcés et biodégradables pour la cosmétique et Toulouse White Biotehchnology (TWB), plateforme de montée à l’échelle industrielle pour les Biotechnologies.. Trois acteurs emblématiques de cette nouvelle filière industrielle identifiée comme « technologie clé » par le plan France Relance.

Trois nouveaux adhérents dont les expertises complémentaires viennent enrichir celles réunies au sein de l’ACDV et asseoir son ancrage régional. «L’ACDV est très fière d’accueillir METabolic EXplorer, BioSynthis et Toulouse White Biotehchnology (TWB) parmi ses nouveaux membres. Représentant différents maillons de la chaîne de valeur de notre filière, ils illustrent bien la diversité de nos membres, dont la complémentarité est source de vitalité et de pertinence des travaux menés au sein de notre association. Leur ancrage local démontre, aussi, la richesse du tissu industriel régional des industriels de la chimie du végétal et des produits biosourcés », constate François Monnet, Président de l’ACDV.

METabolic EXplorer

Créée il y a 20 ans, METabolic EXplorer développe, à partir de procédés de fermentation, des molécules biosourcées, c’est-à-dire issues de matières premières renouvelables, en alternative à leurs équivalents pétrosourcés, pour des applications dans les secteurs cosmétiques, de l’alimentation animale, … Historiquement basée en Auvergne, METabolic EXplorer finalise actuellement la construction d’un site de production à grande échelle, Metex Noovista, sur la plate-forme industrielle de Carling (Moselle), participant ainsi à la reconversion de cet ancien site pétrochimique.

« METEX contribue par ses innovations à produire autrement, sans pétrole, des produits du quotidien. Nous utilisons la fermentation pour produire à partir de matières premières issues du végétal des ingrédients pour les marchés de la cosmétique et de la nutrition animale. Aujourd’hui, il est naturel que METEX rejoigne l’ACDV et les autres acteurs industriels de la filière pour apporter une réponse commune aux enjeux de la nécessaire transition écologique et de la nécessaire réindustrialisation de nos territoires », indique Benjamin Gonzalez, président fondateur de METabolic Explorer.

Toulouse White Biotechnology

Créée en 2012 sous l’impulsion de Pierre Monsan (Professeur émérite INSA Toulouse) et sous la tutelle de l’INRAE, de l'INSA et du CNRS, TWB est un accélérateur préindustriel destiné à accompagner industriels et entrepreneurs des biotechnologies industrielles pour développer des produits et des procédés à partir de matières premières renouvelables. Fort de son consortium de 52 membres (dont 34 industriels), de son environnement R&D (TBI et CRITT Bio-Industries) et de ses plateformes technologiques de pointe, TWB monte et conduit des projets R&D collaboratifs, garantissant aux entreprises les conditions les plus favorables à leur réussite. TWB accompagne également le développement de start-ups et leur offre un hébergement : aujourd’hui cinq jeunes pousses innovantes sont hébergées dans les locaux de TWB.

« Rejoindre l’ACDV, une association de professionnels leader dans le domaine de la bioéconomie, a beaucoup de sens pour TWB, de par la complémentarité des deux structures. TWB s'inscrit dans une démarche d'opérateur en apportant des solutions biologiques alternatives, innovantes et durables aux industriels ; l'ACDV est porteuse des valeurs économiques, sociétales et environnementales de ces solutions biosourcées auprès des pouvoirs économiques et politiques, français et européens », indique Olivier Rolland, Directeur exécutif de TWB.

Biosynthis

Créée en 2001, la société Biosynthis est spécialisée dans le développement et la fabrication d’ingrédients biosourcés et biodégradables. Les produits (BioAlkanes, Squalane végétal, cires végétales,…) accompagnent la transition des secteurs cosmétiques et industriels vers plus de naturalité et de durabilité. Ils permettent aussi d’optimiser leur empreinte carbone.

« Notre entreprise est spécialisée dans les ingrédients cosmétiques d'origine naturelle depuis près de 20 ans. Nous offrons des solutions techniques innovantes, issue d'une chimie verte, durable et Eco responsable. Notre récente implantation en Région Nouvelle Aquitaine renforce notre stratégie du Biosourcé. Rejoindre l'ACDV et participer à la structuration de cette filière industrielle c'est compléter notre engagement d'entreprise par un engagement collectif », indique Thierry Bernoud, Président de Biosynthis.