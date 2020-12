Vauvert - Distribution à domicile des colis de Noël aux aînés vauverdois !

Distribution à domicile des colis de Noël aux aînés vauverdois !

Cette année, 1544 Vauverdoises et Vauverdois ont choisi de s’inscrire au colis de Noël du CCAS. En raison des contraintes sanitaires liées au confinement, la distribution de ces colis ne pourra se faire en salle Bizet comme habituellement. C’est pourquoi, l’équipe municipale et les membres du Conseil d’administration du CCAS ont choisi de livrer à domicile ces colis à partir de jeudi 3 et vendredi 4 décembre avec l’aide des agents du service public municipal mobilisés sur la Plateforme de solidarité, le concours des membres du CCAS, et les élus.

Pour Elisabeth Mischalski, adjointe aux affaires sociales, “la municipalité a à cœur de témoigner toute sa solidarité aux aînés durant cette période éprouvante pour nos seniors. Cette distribution à domicile sur le palier permettra de répondre à l’impératif de sécurité. Nous sommes mobilisés pour qu’elle se passe dans les meilleures conditions et appelons à la bienveillance de tous quant au délai de livraison. En parallèle, nous continuons d’appeler régulièrement les seniors en particulier les plus vulnérables afin de prendre de leurs nouvelles. Nous espérons que ce colis égayera quelque peu ces fêtes de fin d’année si particulières. Nous avons hâte de retrouver les moments de convivialité qui font la richesse de nos vies dès que la situation sanitaire le permettra. “.

En cas d’absence au domicile au moment de la livraison, un avis de passage sera déposé dans les boites aux lettres permettant de prendre contact avec le CCAS pour qu’un rendez-vous puisse être donné à partir du 14 décembre.