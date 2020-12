France - Semaine des achats socialement responsables

Le Salon Coventis sera de retour au printemps 2021 mais en attendant découvrez les Achats ESSentiels !

Déjà très durement impacté par la crise, le secteur de l’événementiel doit encore dans le contexte actuel s’adapter en conséquence d’ici la fin de l’année 2020 et même au-delà. Le Salon Coventis initialement prévu le 10 décembre n’échappe pas à cette règle. C’est pourquoi la Cress Occitanie et la Région Occitanie ont décidé de reporter le Salon Coventis au printemps 2021 pour permettre aux 80 exposants et partenaires ainsi qu’aux visiteurs de bénéficier de conditions de rassemblement plus favorables.

Convaincus de la nécessité de maintenir au premier plan les enjeux autour des achats responsables dans le contexte actuel de crise, de relance et de transformation économique, la Cress Occitanie et la Région lancent avec leurs partenaires une nouvelle opération événementielle au format digital : La 1ère édition de « La Semaine des Affaires et Achats Socialement Responsables en Occitanie » du 7 au 11 décembre 2020.

Les événements (table-ronde, ateliers, etc.) organisés dans le cadre de cette semaine visent à sensibiliser aux enjeux d’achats responsables et à accélérer la TRansition vers des Achats Inclusifs, Durables et Solidaires (TRAIDS).

Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux en ligne durant cette semaine des achats ESSentiels !

Programme de la semaine : https://view.genial.ly/5fc4c473adec290d0450710b

Pour plus d'information RDV sur le site de Coventis : www.coventis.org