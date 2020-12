Nîmes - Nîmes s'illustre célèbre les multiples visages de l'illustration

NÎMES S’ILLUSTRE CÉLÈBRE LES MULTIPLES VISAGES DE L’ILLUSTRATION DU 2 AU 25 JUILLET 2021. LE FESTIVAL SOUHAITE SUBLIMER ET TRANSMETTRE L’ART DE L’ILLUSTRATION AVEC DES EXPOSITIONS, DES RENCONTRES ET DES ATELIERS AU CŒUR DE LA CITÉ NÎMOISE.

PLACE À UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CULTUREL QUI SE TIENDRA CHAQUE ANNÉE EN DÉBUT DE SAISON ESTIVALE !

Après l’édition annulée en 2020 NÎMES S’ILLUSTRE relance son activité pour accueillir en toute "covid-compatibilité " une édition bien vivante l’été prochain !

L’histoire du festival s’écrit autour de trois nîmois.e.s qui veulent construire un rendez- vous annuel unique autour de l’illustration au sein de leur ville d’origine. En juin 2019, un premier jalon avait été posé en accueillant une "petite première" au sein de l’Hôtel de Bernis qui avait ouvert ses portes au public pendant trois jours.

AUJOURD’HUI, L’HEURE EST À LA MOBILISATION !

Le festival a besoin du soutien de la part du grand public : nîmois, gardois, français pour sa vraie grande édition 2021 qui offrira un parcours composé de plusieurs expositions dans la cité nîmoise.

Elle lance donc un appel citoyen via une campagne de crowdfunding hébergée sur Kiss Kiss Bank Bank pour aborder sereinement et en toute indépendance la production des expositions tout en gardant le cap d’une politique tarifaire accessible.

La cagnotte récoltée devra atteindre au minimum 6000€ avec différents paliers de dons accessibles pour toutes les bourses. Des contreparties originales ont été imaginées avec des œuvres créées par trois illustratrices spécialement invitées à représenter Nîmes. Il est aussi possible de s’offrir un panier spécial des Halles de Nîmes.

Plus de 80 contributeurs ont déjà participé, et le festival a encore besoin de relais et contributions avant la fin de la campagne le 13 décembre !

NÎMES S’ILLUSTRE C’EST :